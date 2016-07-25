華為2016上半年營收大幅增長
- 2016年 7月 25日
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中國科技及智能手機巨頭華為周一（7月25日）公布上半年度營收，達到2455億元人民幣（370億美元），與去年1756億元人民幣收益相較，同比增長40%。
華為沒有披露淨利潤，但表示上半年營利率從去年同期的18%下滑至 12%。
華為是世界第三大智能手機供應商，僅次於蘋果及三星，同時也是世界最大的電信公司之一。
靠著低價智能手機打響名號的華為，近來已經往高端品牌邁進。
華為表示它們每個區塊的業務都穩定成長。
專利爭議
華為與主要競爭對手三星仍處於專利訴訟官司中。
韓國品牌三星上周五控告華為侵犯其專利。這是兩家亞洲智能手機巨頭在專利爭議上最新發生的事件。
三星表示雖然主張和平地解決糾紛，但仍要採取法律途徑來保護智慧財產權。
華為在今年5月控告三星侵犯其專利。
華為的總部設在中國深圳，長期被禁止在美國經營寬帶網絡項目，因為擔心中國政府可能會透過通訊裝置滲透美國。
在澳大利亞，華為被國家寬帶網絡排除，但其他運營商還是可以免費使用華為的技術。
華為在其他項目例如電商和手機經銷業務都可以在美國進行，但華為仍努力在其他方面打進美國市場。