華為2016上半年營收大幅增長

圖片版權 Reuters Image caption 華為身為中國手機供應商巨頭，近年來積極經營國際市場。

中國科技及智能手機巨頭華為周一（7月25日）公布上半年度營收，達到2455億元人民幣（370億美元），與去年1756億元人民幣收益相較，同比增長40%。

華為沒有披露淨利潤，但表示上半年營利率從去年同期的18%下滑至 12%。

華為是世界第三大智能手機供應商，僅次於蘋果及三星，同時也是世界最大的電信公司之一。

靠著低價智能手機打響名號的華為，近來已經往高端品牌邁進。

華為表示它們每個區塊的業務都穩定成長。

專利爭議

華為與主要競爭對手三星仍處於專利訴訟官司中。

韓國品牌三星上周五控告華為侵犯其專利。這是兩家亞洲智能手機巨頭在專利爭議上最新發生的事件。

三星表示雖然主張和平地解決糾紛，但仍要採取法律途徑來保護智慧財產權。

圖片版權 AFP Image caption 華為的新手機P9在今年四月亮相。

華為在今年5月控告三星侵犯其專利。

華為的總部設在中國深圳，長期被禁止在美國經營寬帶網絡項目，因為擔心中國政府可能會透過通訊裝置滲透美國。

在澳大利亞，華為被國家寬帶網絡排除，但其他運營商還是可以免費使用華為的技術。

華為在其他項目例如電商和手機經銷業務都可以在美國進行，但華為仍努力在其他方面打進美國市場。