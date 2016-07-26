中國富翁王春明擬投巨資改造英老工業基地

Image caption 謝菲爾德以前是英國的鋼鐵工業基地，直到60年代仍然有大量鋼鐵工人在謝菲爾德工作

英國的謝菲爾德在60年代仍然十分繁榮，數百年來作為英國工業革命骨幹的鋼鐵行業在那裏創造了大量就業。

與此同時，在地球另外一邊的世界窮國之一中國，一個年輕的銷售員發現了適合這個國家的材料市場。

王春明善於銷售竹子，在過去那個私人創業被視為敵對階級的體制中，他是個願意冒險的人。

他笑著說，那個年代牟私利是可以被判死刑罪。但中國的竹簾幾乎都來自成都，只有他一個人在銷售竹簾。

但在過去50年期間，在英國工業衰落的同時，中國經歷了罕見的崛起。

王春明靠賣竹子起家後，轉行進入建築業，現在簽署協議在謝菲爾德要投資兩億多英鎊。現在他談論謝菲爾德的口吻，就像過去英國人談中國一樣。

他說，「當我們看到謝菲爾德，我們注意到那裏的基礎設施不是很先進，甚至沒有五星級賓館。」

「改造」城市

Image caption 王春明喜歡豪華飯店，這是他集團的飯店

謝菲爾德市政委員會自豪地宣佈這兩億英鎊「是倫敦以外英國得到的最大的中國投資」，而且這只是王春明計劃的開始，他計劃在60多年期間投入約10億英鎊「改變」城市中心。

他急於對記者展示他的成就，所以令記者看了他的國棟建築公司最近的一些建造工程。他最近在成都開張了一家賓館，國棟國際飯店。不過按照中國最現代的豪華飯店標凖，他的飯店感覺有點過時。

飯店裏有一座希臘羅馬式樣的不倫不類的噴泉，他告訴記者那是他自己設計的。

他會讓謝菲爾德的新市容同樣反映出他個人的品味嗎？王春明說他希望如此。

「噴泉是受到意大利傑作的啟發。我們應該在謝菲爾德也建造類似的東西，... 或者有一個更精彩的噴泉。」

王春明還帶記者參觀了他的一個公寓大樓，功能齊全，但並不是特別引人入勝，不過他說他是成都第一個向客戶承諾如果不滿意可以退款的開發商。

Image caption 王春明的女兒有過在謝菲爾德留學經歷，那是王春明瞭解謝菲爾德的開始

關於國棟集團同謝菲爾德相關的投資還存在其他問題。該公司近幾個月來經歷重組，公司股票數次停止交易。

就在謝菲爾德協議簽署前幾天，計劃被突然改變，投資不再來自他們受股東控制的公共有限公司，而是來自他們的母公司國棟建築集團，這是受王春明控制的私人公司。

但是他說這不應該成為擔心的理由。他說沒有用公共有限公司投資的理由是避免繁瑣的官僚手續。

政治決定一切

謝菲爾德市政委員會也對記者說他們沒有擔心，並且在談判中充分了解這個公司的資金和所有權結構。

這個協議得到英國政府的支持，英國政府希望展示在脫歐公投後英國仍然一如既往地歡迎商業投資與合作。

具有諷刺意味的是，促成公投決定的主要原因是擔心移民，而王春明決定投資的主要原因則同謝菲爾德受大批中國學生歡迎有關。

Image caption 多年前習近平參觀了王春明的一個工廠。後來習近平成了中國的最高領導人

他對記者說，因為他的女兒和女婿曾經在謝菲爾德留學，他才第一次發現了謝菲爾德這個地方，沒有他們，這個投資都不會發生。

關於他的動機還有另外一個線索，這同他在成都公司總部大廳裏掛的照片有關。這些照片都擺在最突出的位置，裏面有多年前王春明同習近平會面的照片，當時習近平在參觀王春明的一個工廠。

謝菲爾德投資協議幾乎可以肯定得到了中國政府的支持，中國政府希望加強同英國發展關係，鼓勵收購海外資產。

這對王春明也很有吸引力，他說謝菲爾德的投資協議照顧了各方利益，對英中兩國都有利。

不過儘管投資方式錯綜複雜，但有一點可以肯定。在中國，政治主導一切，在政治信譽方面，王春明似乎無懈可擊。