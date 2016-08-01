台灣為強化水下武力成立潛艦研發中心

圖片版權 CNA Image caption 台灣最新的潛艦也服役將近三十年的時間

台灣的台船公司成立了潛艦研發中心，將集合台灣本地與國外的企業與人才凖備研發和製造本地生產的潛艦。

全名為台灣造船公司的台船表示，該公司多年來已經為台灣海軍建造了一百多艘作戰艦艇，而且自信具備研發潛艦的能力。

台灣總統蔡英文先前表示，希望台灣能在未來十年之內成功地研發本地生產的潛艦並成軍服役。

在成立典禮上，台船方面說，初期將投入數十位專職人員，並結合國內外專家負責推動「潛艦國造」等業務。

該公司也表示，將會結合台灣的資源，組織上下游廠商、材料供應商來達成建造潛艦的目的。

今年6月，台灣的數家民間廠商曾經展示與潛艦相關的自製設備與系統，和台船一樣屬於國營企業的中鋼公司則表示，有能力生產潛艦外殼所需的特殊鋼料。

台灣方面說，自立生產潛艦仍然需要國外廠商在某些系統上的技術支援，但是沒有說明將尋求那些國家提供製造潛艦所需的技術。

外電報道說，台灣將生產的潛艦定在3000噸左右的中型柴油電力潛艦，但是在發動機、魚雷發射等火力控制系統等方面需要向外尋求技術協助。

台灣海軍目前有4艘潛艦正服役中，其中兩艘使用已經70多年，另外兩艘1980年代末成軍的荷蘭造潛艦迄今也已經服役大約30年。

美國曾經在2001宣佈出售8艘柴油電力動力的潛艦給台灣，但是美國本身並不生產此種潛艦，後來似乎也就不了了之。

但是最近這幾年，因為感受到中國海軍力量越來越大，還有南海主權爭議也日發炙熱，台灣再度出現了擴大水下武力的呼聲，而「潛艦國造」也成了主流。

不過也有專家認為，台灣是否能夠突破中國在國際上對台灣取得武器技術的防堵，將會是台灣自力建造潛艦能否成功的關鍵。