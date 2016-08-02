荷蘭癡心漢去湖南會女網友苦等到精疲力竭

圖片版權 weibo Image caption 41一歲的的荷蘭男子飛到湖南黃花國際機場苦等網絡女友十天

人們都知道愛情會帶來痛苦，但是一個荷蘭的癡心漢為追求愛情到了中國，把自己搞得精疲力竭，最後進了醫院。

41歲的亞歷山大·彼得·科克（Alexander Pieter Cirk）最近從荷蘭飛到湖南去見他在網上結識的女友，一名張姓中國女子。

但是他在長沙的黃花國際機場滯留苦等了10天，這名女子也沒有現身。

科克對中國媒體說，兩個月前他在網上認識了26歲的張女士，兩人之間發生了浪漫。

圖片版權 weibo Image caption 張女士解釋說她以為荷蘭男子在開玩笑

他決定飛往湖南同她相會，但是當他到了湖南後，並沒有人前去迎接他。

湖南電視頻道報道說，在到達後10天裏他堅持留在機場等待，最後精疲力竭被送進了醫院。

報道後次日張女士同電視台聯繫，說了她的解釋。她說她以為所有的事情是個玩笑。

張女士說，「我們的戀愛關係確實有了發展，但是後來他似乎些冷淡。」

「有一天他突然發了一張機票照片給我，我以為那是個玩笑。後來，他就沒有再聯繫我。」

圖片版權 weibo Image caption 荷蘭男子苦等10天後疲力竭被送進了醫院

張女士還補充說，在科克抵達機場的時候她正在外省做整容手術，那個時候她關掉了她的手機。

在中國社交媒體上，大部分網友都指出荷蘭男子的行為荒謬得令人難以置信。

有人說他太愚蠢，有人說「難道他不知道在中國就沒有什麼是真的」？

還有人借題發揮，挖苦諷刺中國被稱作「公知」的親西方的自由派評論人士。

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不過也有人對這位荷蘭人表達了同情。

「這是個認真對待感情的人，不要玩弄他對感情。如果你對他沒有意思，就告訴他，好讓他回家。」

還有人說「通過這件事情，說明了中國人的什麼人品呢？」

科克將在本周早些時候乘飛機返回荷蘭。

報道說，張女士表示她很希望在她手術恢復後再同科克會面，她說她仍然對維持他們的關係感興趣。