荷蘭癡心漢去湖南會女網友苦等到精疲力竭
人們都知道愛情會帶來痛苦，但是一個荷蘭的癡心漢為追求愛情到了中國，把自己搞得精疲力竭，最後進了醫院。
41歲的亞歷山大·彼得·科克（Alexander Pieter Cirk）最近從荷蘭飛到湖南去見他在網上結識的女友，一名張姓中國女子。
但是他在長沙的黃花國際機場滯留苦等了10天，這名女子也沒有現身。
科克對中國媒體說，兩個月前他在網上認識了26歲的張女士，兩人之間發生了浪漫。
他決定飛往湖南同她相會，但是當他到了湖南後，並沒有人前去迎接他。
湖南電視頻道報道說，在到達後10天裏他堅持留在機場等待，最後精疲力竭被送進了醫院。
報道後次日張女士同電視台聯繫，說了她的解釋。她說她以為所有的事情是個玩笑。
張女士說，「我們的戀愛關係確實有了發展，但是後來他似乎些冷淡。」
「有一天他突然發了一張機票照片給我，我以為那是個玩笑。後來，他就沒有再聯繫我。」
張女士還補充說，在科克抵達機場的時候她正在外省做整容手術，那個時候她關掉了她的手機。
在中國社交媒體上，大部分網友都指出荷蘭男子的行為荒謬得令人難以置信。
有人說他太愚蠢，有人說「難道他不知道在中國就沒有什麼是真的」？
還有人借題發揮，挖苦諷刺中國被稱作「公知」的親西方的自由派評論人士。
不過也有人對這位荷蘭人表達了同情。
「這是個認真對待感情的人，不要玩弄他對感情。如果你對他沒有意思，就告訴他，好讓他回家。」
還有人說「通過這件事情，說明了中國人的什麼人品呢？」
科克將在本周早些時候乘飛機返回荷蘭。
報道說，張女士表示她很希望在她手術恢復後再同科克會面，她說她仍然對維持他們的關係感興趣。