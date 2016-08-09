美智庫：中國在南海爭議島礁建強化飛機庫

圖片版權 CSIS AMTI DigitalGlobe Image caption 最新衛星照片說，中國可能已在南海爭議島礁上興建強化飛機機庫（圖為CSIS公布的渚碧礁最新衛星照片）。

美國智庫專家引述最新衛星照片說，中國可能已在南海爭議島礁上興建強化飛機機庫。

位於華盛頓的美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）公布的7月底最新衛星照片顯示，中國已在南沙群島的永暑礁（Fiery Cross）、渚碧礁（Subi Reef）和美濟礁（Mischief Reef) 等島礁上修建強化飛機機庫，這些機庫大到可以容納中國空軍部隊的任何戰機。

戰略暨國際研究中心報告說，今年早些時候曾有中國軍方運輸機起降永暑礁，目前沒有證據顯示北京方面在這些爭議島礁部署了任何軍方戰機。

但該報告稱，中國在三個爭議島礁快速興建強化飛機機庫一事顯示，目前的狀況很快就會發生變化。

中國聲稱對大部分南中國海區域擁有主權。但文萊、馬來西亞、菲律賓、台灣以及越南也聲稱對有關南海海域擁有主權。近年來其中一些國家開始分別在各自控制的島礁上展開工程建設。

據已公布的衛星照片顯示，自2014年3月起，中國在南海多處地點進行填海造地工程，並在其中三個填海造地擴大的島礁上修建軍用飛機跑道。

南海仲裁庭7月12日就菲律賓和中國之間的糾紛做出仲裁說，中國對南中國海的主權要求沒有法律依據。該裁決有利於美國盟友菲律賓，但北京憤怒地稱之為「鬧劇」和「廢紙」。南海局勢緊張升級。

中國官方媒體上周六說，中國空軍組織轟炸機、殲擊機、預警機、偵察機等多型戰機飛赴南海，對南沙島礁附近空域實行戰鬥巡航。

美國敦促中國和其它南海主權聲索國不要將有關爭議島礁軍事化。

中國否認在爭議島礁展開軍事化行動，稱在有關島礁興建的是民用設施，並說有關設施將用於自衛，中國並抨擊美國軍艦和軍機在南海的巡航導致了南海局勢的緊張。