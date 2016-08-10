江蘇連雲港爆發反核示威 遭警方禁止

圖片版權 CNS Image caption 位於深圳的中國大亞灣核電站（資料圖）。

中國東部城市連雲港連日來爆發市民反核示威遊行活動。當地政府官方微博「連雲港發佈」8月9日和10日發佈多條公告，確認了示威遊行的消息，並稱「暫停核循環項目選址前期工作」。

8月9日的官方聲明稱，「近日部分群眾通過不同的方式和渠道表達了對核循環項目意見，有少數群眾參與了非法集會遊行示威活動，更有不法分子乘機實施與合法訴求表達無關的違法犯罪活動，嚴重擾亂社會秩序」。

這份 「連雲港市人民政府關於嚴禁非法集會遊行示威活動的通告」稱，「未經批准，不得舉行任何形式的非法集會遊行示威活動」，「禁止通過網站、論壇、微博、微信、QQ群、手機短信和其他方式組織、煽動舉行非法集會遊行示威活動」。

8月10日凌晨，該市官方微博稱，政府決定暫停核循環項目選址前期工作。

圖片版權 LIANYUNGANG Gov Weibo Image caption 連雲港市政府在社交媒體上宣佈暫停核廢料項目。

美聯社報道稱，截至8月9日，當地市民已經連續三天在市中心一處廣場舉行示威活動，抗議一項在當地建設核廢料處理中心的計劃。

有幾十名市民周一因為在示威中投擲石塊而被警方拘留。一位姓王的市民接受採訪時說，「我們擔心這個項目會發生洩漏，不知道核廢料處理技術是否能保證大家的健康。「

中國正在積極興建核電站，目前已投入運營的核電站達到32座，還有22座在建項目以及更多的計劃建設項目。政府和一些國有公司在積極擴充核能產量以及處理核廢料的能力。

官媒新華社報道稱，國有的中核集團（CNNC）將在2020年前和法國伙伴阿海琺（Areva）合作，建設一座核廢料處理中心，但具體項目地址沒有宣佈。

在有消息稱連雲港將成為該項目所在地後，數千市民上周六走上街頭。

社交媒體上的照片顯示，該市中心廣場聚集了大量人群，有人舉出標語稱，「為了下一代，拒絕核廢料工廠建設」。

中核集團和阿海琺組建的聯合體已經考察了十餘個建設核廢料處理中心的選址。中國中新社稱，去年這兩家公司考察了連雲港。

圖片版權 AP Image caption 廣東江門市鶴山縣2013年曾爆發反核遊行，政府後來取消了當地的核廢料處理項目。

2013年，位於廣東江門的鶴山縣爆發同樣的反核遊行後，當地放棄了興建核廢料處理廠的計劃。

連雲港市政府10日發佈的最新公告稱，示威遊行涉及的中法核循環項目是中法兩國最大的戰略合作項目，得到了兩國政府鼎力支持。2015年，負責此項目的中核瑞能科技有限公司到連雲港市開展了選址前期工作。但公告說，目前該項目廠址沒有確定。