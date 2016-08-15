「中國女子郵輪落海漂浮38小時奇蹟生還」

圖片版權 z Image caption 郵輪是頗受歡迎的旅遊方式（資料圖片）

中國媒體說，一名中國女子從郵輪上落海，漂浮38小時後被漁民救起生還。

中國媒體報道，這位來自上海的範姓女子在一艘郵輪上身體前傾掉入海中。

據報，31歲范女士周三（8月10日）晚間在四層甲板上看風景時出事，大約相當於從7層樓的高處落下。

她當時乘坐從上海出發至韓國和日本的郵輪旅程，為期5天。

范女士掉入海中後，38小時基本都在獨自漂浮，直到看到有漁船接近。

有報道說，她的父母也在郵輪上，直到至少一小時後才意識到她的失蹤。

中國媒體說，范女士的父親直到在電話中聽到女兒的聲音才確信她還活著。

身高1.75米的范女士落海後呼救，但是無人聽到。

她在沒有攀附物體的情況下在海中漂浮，筋疲力盡之時睡著，但手稍微動作，沒有沉下去。

范女士在周五（8月12日）早晨發現一隻靠近的漁船，隨後獲救。

據報道，她的傷勢只有手臂上的水泡和被水母咬傷的痕跡。

消息傳來，中國網民紛紛發表看法，表達質疑。

一位新浪微博網友評論說：漂38小時，不吃不喝，在海里，你是認真的？

也有網友建議范女士去參加奧運會。

有報道說，她5歲就學會游泳，大學讀的是體育學院。

有媒體把范女士的獲救歸咎於她有堅強的意志，卻並未解釋她是如何在如此低溫的海水中存活的。

今年早些時候，一名33歲的美國女子從得克薩斯州開往墨西哥的郵輪中落海。

她的朋友們直到10小時後才發現她失蹤。警方至今仍未找到她的屍體。