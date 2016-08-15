「中國女子郵輪落海漂浮38小時奇蹟生還」
- 2016年 8月 15日
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中國媒體說，一名中國女子從郵輪上落海，漂浮38小時後被漁民救起生還。
中國媒體報道，這位來自上海的範姓女子在一艘郵輪上身體前傾掉入海中。
據報，31歲范女士周三（8月10日）晚間在四層甲板上看風景時出事，大約相當於從7層樓的高處落下。
她當時乘坐從上海出發至韓國和日本的郵輪旅程，為期5天。
范女士掉入海中後，38小時基本都在獨自漂浮，直到看到有漁船接近。
有報道說，她的父母也在郵輪上，直到至少一小時後才意識到她的失蹤。
中國媒體說，范女士的父親直到在電話中聽到女兒的聲音才確信她還活著。
身高1.75米的范女士落海後呼救，但是無人聽到。
她在沒有攀附物體的情況下在海中漂浮，筋疲力盡之時睡著，但手稍微動作，沒有沉下去。
范女士在周五（8月12日）早晨發現一隻靠近的漁船，隨後獲救。
據報道，她的傷勢只有手臂上的水泡和被水母咬傷的痕跡。
消息傳來，中國網民紛紛發表看法，表達質疑。
一位新浪微博網友評論說：漂38小時，不吃不喝，在海里，你是認真的？
也有網友建議范女士去參加奧運會。
有報道說，她5歲就學會游泳，大學讀的是體育學院。
有媒體把范女士的獲救歸咎於她有堅強的意志，卻並未解釋她是如何在如此低溫的海水中存活的。
今年早些時候，一名33歲的美國女子從得克薩斯州開往墨西哥的郵輪中落海。
她的朋友們直到10小時後才發現她失蹤。警方至今仍未找到她的屍體。