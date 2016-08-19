美國電影海報錯移東方明珠至香港惹怒網民

2016年8月19日

圖像來源，PARAMOUNT PICTURES 圖像加註文字， 錯誤海報中東方明珠電視塔被「移植」到香港天際線

科幻電影《降臨》的一幅海報將上海東方明珠電視塔「移植」到香港天際線，引發香港很多網民的憤怒。

美國派拉蒙電影公司本周發佈最新科幻大片《降臨》（Arrival）的系列海報。

其中一張顯示一艘不明飛行物UFO在香港標誌性的天際線上徘徊，圖中卻還包括上海東方明珠廣播電視塔。

這一錯誤激怒了很多香港網民，他們紛紛湧入《降臨》的Facebook首頁，用「香港不是中國」（#HongKongisnotChina）的標籤留言。

一名網民在《降臨》的主頁留言說：「請改善海報的正確性，上海東方明珠不屬於香港，請將其除去，不要把上海和香港弄混，它們完全不同，這對很多香港人來說是非常冒犯的」。

另一名用戶說：「香港人現在覺得受到侮辱和冒犯」。

影片原定於今年11月上映。一些網民甚至呼籲禁止這部電影的上映。

「玻璃心」

圖像來源，PARAMOUNT PICTURES 圖像加註文字， 以上海天際線為背景的《降臨》海報

這一海報後來從《降臨》的Facebook首頁上被刪除。

製作方發佈的一份聲明說：「《降臨》系列海報中有一幅包含錯誤，是由第三方製作的」。

「我們很失望，沒有發現這一錯誤。」

稍後，一幅真正上海天際線的《降臨》海報出現。

儘管如此，由於香港被換成上海，不是每個人都滿意。

署名Jonathan Ip的Facebook用戶留言說：「東方明珠出現在香港是錯的，所以你們糾正的時候用上海取代香港？所以說香港是錯誤的部分？」。