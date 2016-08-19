澳洲以安全理由阻止中國投資令北京不滿

圖片版權 DDP Image caption 澳大利亞認為中國投資澳州電網符合澳大利亞的「國家利益」。

澳大利亞政府周五表示將阻止向外國出售該國最大的電網，兩家中國公司投票競購這個澳洲的電網，但因為國家安全擔憂遭到當局拒絕。

對此中國商務部已經表示高度關注。商務部新聞發言人說，中國國家電網競標租賃新南威爾士州電網是按照市場原則開展的正常商業活動。

他還說，中國公司嚴格按照國際招標程序及澳外商投資審查委員會的指導參與澳洲項目的競標，並依澳洲當局的要求積極配合安全審查工作。

但這位發言人說，澳洲以其國家安全為由，拒絕中國企業的上述投資表明了澳投資環境的不確定性，影響中國企業赴澳投資的積極性，對中澳經貿關係產生不利影響。

澳州政府有理由擔心外國公司購買澳大利亞的基礎設施和土地，最近澳洲還禁止該國最大的私人土地擁有者向中國公司為首的財團出售土地。

澳大利亞財政部長莫裏森上周說，中國國家電網公司和香港的長江基建集團收購Ausgrid電力公司在新南威爾士電網的50.4%權益的99年租賃權不符合「國家利益」。

周五莫裏森證實了這個決定。他說已經根據外國收購和兼併法案下令禁止外國投資者按照現有的租期結構購買Ausgrid公司。