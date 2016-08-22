觀察：英、中奧運獎牌後面的國家努力

蒙克

BBC中文網

2016年8月22日

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國體育機構的官員說，英國選手在里約的成績是國家的驕傲，希望英國奧運表現令國家感到更團結，更受感召和感動……

中共中央、國務院今天向里約奧運會中國體育代表團致賀電。與此同時英國選手在2016年里約奧運上金牌總數第二，超過奧運金牌大國中國，也成為英國輿論關注的焦點。

在中國一邊的奧運討論中除了慶祝聲外，也有每次奧運後都會有的對所謂舉國體制的反思。有人說金牌數量不等於全民體質，應該多投資群眾體育健康等等。有意思的是，英國輿論在總結里約成績時，大多在讚揚英國政府對體育的持續投入和國家彩票資金投入。

全英體育理事會的競技體育負責人西蒙·泰姆遜說，英國里約奧運成功「絕非偶然」，他補充說「這是精心設計的結果」。

「中國精神」

中共中央、國務院賀電讚揚中國選手在里約奧運上「頑強拼搏，奮勇爭先，取得26枚金牌、18枚銀牌、26枚銅牌的優異成績，為祖國人民贏得了榮譽。偉大的事業需要偉大的中國精神，偉大的徵程需要偉大的中國力量！」

在8月21日中國女排在里約奧運中戰勝塞爾維亞女排奪冠後，全國婦聯也發電祝賀中國女排奧運奪冠，讚揚中國女排的堅韌、拼搏精神，並說奪冠是「中國女排精神的勝利，是中國女性的驕傲！」

中國許多省市政府在中國女排里約奪冠後也紛紛向中國體育代表團，或向中國女排發出賀電，讚揚他們堅韌不拔，為國爭光。

在里約奧運會閉幕前一天，中國奧運代表團團長、國家體育總局局長劉鵬總結說，本次奧運會中國代表團總體上基本完成了參賽任務。但有評論說，相比於北京奧運和倫敦奧運「圓滿」完成任務的表述，體育當局實際上對里約中國隊在優勢項目的表現並不滿意。

「國家驕傲」

那麼英國體育當局如何總結英國奧運代表隊在里約的表現呢？全英體育理事會的主席羅德•卡爾說，每四年聚在一起代表英國參加奧運的選手，肩負這個國家的希望和期待，他們體現了英國最優秀的一面。

他說英國選手們「的努力和奮鬥，勝利和傷心，我們都有過類似經歷，而我們大部分人從來沒有想過達到如此非凡的成就，即成為奧運選手，我們今天都能把頭昂得更高一點，為我們國家在里約取得前所未有的成績感到驕傲。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 全國婦聯也發電祝賀中國女排奧運奪冠，說奪冠是「中國女排精神的勝利，是中國女性的驕傲！」

體育部長特蕾西·克勞奇說「英國奧運代表隊在里約歷史性的金牌數量是難以置信的成就，我們的選手令我們國家感到難以置信的自豪。」

全英體育理事會的首席執行官利茲·尼克爾說，「我們的選手在里約的成績是國家的驕傲，我希望英國因為我們取得的成績感到更團結，更受感召和感動……」,「我們繼續利用現有資源在有獎牌潛力的項目中投資，12月將宣佈為東京奧運的投資計劃。」

國家彩票

英國體育制度和中國不同。1997年英國開始用英國國家彩票資金資助精英體育，國家體育撥款的75％來自國家彩票資金，財政撥款只佔25％。

全英體育理事會認為，因為有了政府持續的支持和英國國家彩票公司的支持，英國選手才取得令英國人感到驕傲的好成績。

英國奧組委首席執行官比爾•史威尼，「精彩的奧運，但不是一夜間取得的成功。 感謝英國國家彩票公司通過全英體育理事會的貢獻和投資，20年來的努力使英國連續5屆奧運獎牌數量逐次增加。」

按照英國媒體報道，英國是第一個作為奧運主辦國能夠在隨後的奧運會中發揮超過主場表現的國家。另外英國選手在里約競賽項目發揮的深度和廣度也受到了讚揚。