北京奧運3中國舉重金牌得主藥檢陽性被禁賽

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國際舉重聯合會公布，在國際奧委會對2008北京奧運會運動員檢驗樣本進行複檢後，有15人藥檢呈陽性，包括3名來自中國的金牌得主。全部涉案運動員被罰臨時禁賽，直至調查完成再作決定。

3名中國運動員包括在北京奧運會為中國代表團取得第一金的陳燮霞（女子48公斤級金牌），曹磊（女子75公斤級金牌），劉春紅（女子69公斤級金牌）。

中國舉重協會發表聲明表示對此消息感到十分震驚。

聲明表示，「我們將按照國際舉重聯合會和國際奧委會相關規定要求，積極配合調查。如經查證確實存在違規行為，我協會將對相關責任人決不姑息，依法從嚴從重給予處罰。」

根據規定，奧運期間的尿樣血樣要保存8年，自從俄羅斯興奮劑醜聞出現後，國際奧委會在今年對2008北京和2012年倫敦這兩屆奧運會的所有樣本進 行了複檢。

此前已經有很多舉重運動員落馬，包括倫敦奧運哈薩克斯坦的全部4位舉重金牌選手。

根據公告顯示，3名中國選手之中，陳燮霞與曹磊都被檢出GHRP-2 （促生長激素釋放肽）成分，劉春紅除了GHRP-2，西布曲明（Sibutramine）也呈現陽性反應。

此外包括3名白俄羅斯選手、4名哈薩克斯坦選手，2名俄羅斯選手，2名烏克蘭選手和1名阿塞拜疆選手，也被查出藥檢不過關。

根據舉聯的有關規定，將對上述15名運動員實施強制性臨時禁賽處罰，直至得出最終的結果。