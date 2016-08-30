中國綜藝《曉松奇談》被加拿大官方要求刪內容引爭議

圖片版權 Reuters Image caption 《曉松奇談》原訂推出四期加拿大節目，第一期「來了，溫哥華」已於8月19日播出。原訂在上周五播出的第二期內容據稱遭加拿大官方機構審查。

中國網絡綜藝節目《曉松奇談》主持人高曉松周一（8月29日）再次發微博回應加拿大旅遊局要求刪除節目中關於加拿大原住民片段的爭議，表示不會讓步不會刪除內容。

高曉松周六（27日）在中國社交媒體微博上發文，向《曉松奇談》的觀眾表示，他赴加拿大錄製節目，原定上周五（26日）播出的節目內容「遭到加拿大有關部門強烈阻撓」 。

節目採訪了加拿大第一民族（First nation，即原住民）的酋長，酋長在肯定加拿大政府當下第一民族政策的同時，也講述了他們的歷史遭遇，對新西蘭的原住民政策讚揚，對美國的原住民政策則有批評。高曉松說：「講真話」是節目的根本，如果做不到寧可不播。

被點名的加拿大官方機構加拿大旅遊局（Destination Canada）周一在微博發表聲明，表示《曉松奇談》的加拿大專輯節目是由一家中國旅遊公司推薦給加拿大旅遊局並簽署合作，目的是希望能夠推廣加拿大，原訂製播四期，第一期已於8月19日播出。由愛奇藝發來的第二期內容，旅遊局只有對其中的側重點提出修改意見，而由於合作方較多，花費較多時間溝通因而延誤播出，希望觀眾見諒。

高曉松周一稍晚再次發文回應，他的節目只與愛奇藝有契約關係，對方要求的商業植入會盡量配合，但節目內容從未被干涉過。而這次高曉松收到愛奇藝的轉發來自後綴域名destinationcanada.cn的郵件，要求刪除近一半的節目內容。根據高曉松上載的郵件截圖，對方以「題材敏感」為由，要求刪除關於原住民的內容。

高曉松不滿地質問，加拿大保障國民的言論自由，「為何海外機構尤其駐中國機構敢於赤裸裸暴露歧視與傲慢？」他表示，要求刪內容是對原住民的羞辱，也是對於節目的羞辱，他絕不能接受。而且郵件中提到加拿大官方機構不能提及原住民和魁北克獨立的說法是無稽之談。

他在周日（28日）發表的聲明中明確表示，加拿大旅遊局不是節目贊助商。他們是透過一家贊助商向愛奇藝施壓，再親自審查內容。透過郵件、電話與加拿大旅遊局溝通的過程中，高曉松表示對方非常傲慢強勢，「以法律、外交、政治相威脅」。

高曉松認為採訪到的酋長的談話內容很能打動人心，他希望更多人聽到他的心聲，因此他不會妥協，並為了節目不能如期播出向觀眾致歉。

網民反應

圖片版權 robertharding Alamy Stock Photo Image caption 2016年第一季度前往加拿大的中國遊客超過8.8萬人。是繼英國、美國後加拿大旅客輸入第三大國。

許多網民在高曉松的微博底下留言表達支持。網民「本大王才不當學霸呢」的留言「很久不見的文人傲骨！」獲得超過3000個讚。

有網民留言要高曉松不要因此灰心收掉節目，也有人鼓勵他離開被贊助商過度左右的愛奇藝平台另謀去處。

網民「我是一隻小小小小波」說：「主要最近加拿大總理訪華了吧……估計G20後可以上了。」

在加拿大旅遊局的微博底下。網民「姜博文ydsns」說：「出錢讓你做旅遊廣告，你扯別的，出錢的當然不幹了，跟政治有毛關係……」

網民「雪鳳凰_X」說：「還是那句話，老粉相信高老師，他混到如今這程度炒作也根本毫無動機，只能是愛奇藝瞞著人家簽了不該簽的協議拿了不該拿的錢。作為旅遊推廣，必然願意宣傳美好的正面的東西吸引遊客，這樣說來干涉原住民魁北克的話題就可以理解了，這都算家醜，誰也不樂意滿世界被宣傳。愛奇藝，還不速度出來給雙方道歉！」該則留言被讚超過400次。