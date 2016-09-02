中國空軍司令稱正發展新一代遠程轟炸機

圖片版權 Xinhua Image caption 中國空軍轟-6K轟炸機曾在2015年四次赴西太平洋遠海訓練（資料照片）。

中國官媒說，中國空軍司令馬曉天在長春出席空軍航空開放活動時證實，中國空軍正在發展新一代遠程轟炸機。

《解放軍報》法人微博星期四（9月1日）發佈消息說，馬曉天當天在向空軍航空大學今年入學的1100多名新學員發表講話時說，中國空軍目前已進入到轉型階段，要建立一支攻防兼備的強大空軍。

當被問到未來轟炸機發展問題時，馬曉天表示，中國空軍如今的遠程打擊能力比過去有很大的提高，「將來還會有更大的提高」，「我們現在發展新一代的遠程轟炸機。」

馬曉天沒有介紹遠程轟炸機的研發以及何時進行等詳情，但補充說，「將來你會看到的」。

中國政府去年公布了《中國的軍事戰略》，要求空軍按照空天一體、攻防兼備的戰略要求，實現國土防空型向攻防兼備型轉變。轉型中的中國空軍需要「三大件」：戰略運輸機、隱身戰鬥機和戰略轟炸機。

中國空軍去年首次公開了新一代轟-6K轟炸機，這是中國目前性能最強的轟炸機。轟-6K轟炸機是對轟-6轟炸機徹底重新設計的最新改進型號。

人民網說，轟-6K轟炸機能確保中國擁有獨一無二的能力，使用巡航導彈對亞太地區任何地點實施密集突擊。

圖片版權 AP Image caption 中國空軍轟-6K戰略轟炸機曾在今年7月南海局勢緊張時，前往與菲律賓存在島礁主權爭議的黃岩島附近巡航（資料照片）。

美聯社說，轟-6K轟炸機被用作對陸攻擊的「東海」-20型巡航導彈的載體，使其有能力對遠至澳大利亞的亞太地區目標實施突擊。目前只有俄羅斯和美國具有空射巡航導彈的能力。

中國空軍轟-6K轟炸機曾在2015年四次赴西太平洋遠海訓練。也曾在今年7月南海局勢緊張時，前往與菲律賓存在島礁主權爭議的黃岩島附近巡航。

今年7月，中國空軍運-20大型軍用運輸機正式列裝中國空軍。據報道，轟-6K轟炸機和運-20大型軍用運輸機都是配備俄羅斯的發動機，這顯示中國在研製高性能及可靠的飛機發動機方面存在「短板」。