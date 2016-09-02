華人影星成龍榮獲奧斯卡終身成就榮譽獎

圖片版權 EPA Image caption 香港出生的成龍已主演、編劇、執導和製作約150多部影片，但此前從未獲得奧斯卡獎。

奧斯卡金像獎的主辦單位美國電影藝術與科學學院理事會宣佈，華人功夫影星成龍將獲頒終身成就榮譽獎，以表彰其卓越影壇成就。

美國影藝學院發佈新聞稿說，經美國影藝學院理事會8月30日晚投票決議，將向成龍等四人頒發「主席獎」。

同成龍一同獲獎的還有：電影編劇安娜·寇茨（Anne Coates）、選角導演林恩·斯塔馬斯特（Lynn Stalmaster），以及記錄片製作人弗雷德里克·懷斯曼（Frederick Wiseman）。

美國影藝學院主席謝莉爾·布恩·伊薩克斯說，這個終身榮譽獎就是為了給諸如成龍、安娜·寇茨、林恩·斯塔馬斯特和弗雷德里克·懷斯曼等影壇先驅和傳奇人物設立的。

美國影藝學院說，成龍從小開始拍電影，童年時接受的京劇訓練成就他獨特非凡的影壇成就。

自1960年代以來，香港出生的成龍已主演、編劇、執導和製作約150多部影片。

圖片版權 Getty Image caption 成龍主演的《尖鋒時刻》系列獲得全球觀眾好評（圖為電影劇照）。

現年62歲的功夫影星成龍是首位獲得奧斯卡終身成就獎的華人，他亦是第四位獲此殊榮的亞洲人。

在成龍之前，日本導演黑澤明、印度導演薩蒂亞吉特·雷伊和日本動畫大師宮崎駿分別在1989年、1991年和2014年獲得奧斯卡終身成就獎。