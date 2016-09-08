中國國航撤下「倫敦風波」涉事空中雜誌

Image caption 中國國際航空公司就「倫敦風波」做出回應。

中國國際航空公司（Air China）就其空中期刊《中國之翼》被指使用了種族主義言辭做出回應，稱有關雜誌上出現了「不恰當的文字表述」，公司已經撤下所有航班上的這期雜誌。

國航還表示，該雜誌是國航提供的眾多空中讀物之一，這些出版物不代表國航觀點。

中國《環球時報》引述國航有關負責人表示，「《中國之翼》9月刊在《倫敦 禮帽下的風度與堅硬》文章中的出行安全提示部分，出現了不恰當的文字表述。發現此問題後，國航立即在所有航班中撤下該雜誌，並要求《中國之翼》認真吸取教訓，加強內容審核，避免類似問題再次發生。」

《中國之翼》由中航傳媒出版。據其官網介紹，雜誌創刊於1993年，是星空聯盟指定的聯盟宣傳讀物，主要面向「富裕和受過良好教育的中年人」，月瀏覽量270萬人次，月發行量36萬冊。

美聯社報道說，它收到的國航聲明電郵還附上了《中國之翼》就此事向國航道歉的電子郵件。該雜誌出版商稱問題出在「編輯失誤」。

此前，倫敦印度裔居民聚居地Ealing Southall 區議員夏爾馬 （Virendra Sharma）寫信給中國駐英國大使，要求有關方面道歉並收回這份雜誌。

這位在印度出生的英國議會議員說，直到今天仍然有人認為寫出這樣赤裸裸的不實的種族主義的言辭是可以接受的，這讓人感到震驚和憤慨。

圖片版權 Haze Fan CNBC Image caption 中國國際航空公司的提示令倫敦少數族裔聚集區的人們感到憤怒

《中國之翼》給國航的郵件中表示，上述文章有違該雜誌推介倫敦美景的初衷，引起部分媒體和讀者的誤解，並對國航的業務和形像造成巨大的負面影響，為此深表歉意。

國航提供的《中國之翼》雜誌9月號一篇文章提示，「到倫敦旅行很安全，但有些印巴聚集區和黑人聚集區相對較亂。夜晚最好不要單獨出行，女士應該盡量結伴而行。」

美國CNBC廣播公司一位名叫Haze Fan的記者注意到了這份雜誌上的這段話，並通過社交媒體上傳網絡。

對於這一「措辭風波」，有不少中國網民在社交媒體上表示出於對遊客安全關注的「溫馨提示」並沒錯，但措辭不當也確實是事實。

還有臉書用戶認為，可以提醒遊客某地治安狀況不良，但不應該提及具體種族。