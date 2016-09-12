台灣旅遊業者舉行萬人示威「歡迎陸客」

圖片版權 CNA Image caption 台灣旅遊業示威

組織者說約一萬名左右的台灣旅遊業相關業者在台北總統府前示威，要求政府重視中國旅客赴台人數大幅減少的問題。

根據台灣媒體的報道，參加示威的除了旅行社業者之外，還有酒店、餐廳、遊覽車等等行業的業者。

組織者說，參加示威的人來自台灣各地，由11個公會和協會組成「百萬觀光產業自救會」。

據稱，多名參加示威的業者表示中國「陸客」赴台人數減少了一半以上，嚴重影響業者的生計，並稱相關產業人口「數以百萬計」，台灣政府「不能再漠視」。

雖然台灣政府推出了對數個東南亞國家簡化簽證和有條件免簽證措施的「新南向政策」，但是參與示威的業者說，雖然對此表示歡迎，但是不可能在短時間改善產業問題。

這是台灣旅遊業相關業者首次走上街頭示威，要求政府與業界討論「真正可以幫助產業的方案」。

但是也有人認為，這次示威呼應中國「要求台灣政府回應九二共識」、「以商逼政」，組織者反駁這種說法，表示這次示威與政治無關、「也不會提九二共識」。

組織者在台灣總統府前不遠的地方搭建了大型講台，並掛出「歡迎世界旅客來台灣觀光」以及「歡迎大陸旅客來台灣觀光」的大型直立標語牌。

不願公開身份的台灣旅遊業者向BBC中文網表示，的確這次的示威很難與政治分開，這名業者說，「陸客」不來台灣是跟中國政府有關係，但是旅遊業受到衝擊也是一個政府不能忽視的事實。