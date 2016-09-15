焦點：遼寧賄選案震怒中南海的背後

圖片版權 BBC Chinese Image caption 9月13日的中國人大特別會議確定遼寧省的45名全國人大代表因拉票賄選當選無效。

中國人大常委會召開臨時緊急會議是罕有的，上一次是在12年前。

遼寧人大代表賄選案，被中國一些媒體形容為是中國賄選「天字一號」案。中國人大常委會委員長張德江13日親自主持臨時會議處理該案。

「震怒中南海」

中共官媒《人民日報》隨即在次日發表評論員文章，稱遼寧拉票賄選案是中華人民共和國成立以來，第一起發生在省級層面的賄選案，「嚴重違反黨紀國法」、「涉案人數眾多、性質惡劣、情節嚴重，觸目驚心。」

《人民日報》評論員文章稱，人大緊急會議確定遼寧省的45名全國人大代表因拉票賄選當選無效，「充分體現了黨中央對拉票賄選『零容忍』的堅定決心。」

據多維新聞網報道，張德江在會上措辭極為嚴厲，他連用三個「挑戰」和兩個「底線」來形容賄選事件的嚴重性，稱「這突破了中國共產黨執政底線」，挑戰了「社會主義法制的權威和尊嚴」。

張德江的「震怒」是可以理解的。這是自中共建政以來，人大系統第一次在省級層面發現如此大規模的賄選腐敗。它也是已經揭露的人大系統腐敗案中，涉及人數最多、層次最高的賄選案。

2013年1月27日，在第十二屆遼寧省人大一次會議第二次全體會議上，由619名遼寧省第十二屆人民代表大會代表選出102位十二屆全國人大代表。

全國人大緊急會議後確認，其中的45人涉嫌透過贈與金錢的手段取得支持票而當選。時隔近4年才案情大白，案件隱藏的時間也是最久的。

中國央視報道說，被撤銷人大代表資格的45人中有38人被免除人大常委職務，因此遼寧省人大常委會成員已不足半數，即法定要求的最低人數，遼寧省人大常委 會已不能正常運轉。

CCTV的報道還說，省級人大常委會代表不足法定半數，導致無法開會。這在中共建政後尚屬首次。由於沒有先例，「需要根據憲法和法律精神做出創製性的安排」。

「橡皮圖章」的價值

中國的人大常被西方媒體形容為「橡皮圖章」，「舉手機器」。中國的老百姓對人大選舉的實際意義也是心知肚明。「沒有真正的選舉卻存在賄選"，成了中國社交媒體上網民嘲諷調侃的話題。

香港浸會大學傳理學院高級講師，中國政治分析人士李文在接受BBC中文網採訪時說，不惜重金賄賂獲得人大代表資格，是因為人大代表的身份可以帶來巨大的政治經濟利益。

李文說，這些人大代表到北京開會時，可能是舉手機器，橡皮圖章。但回到地方上，全國人大代表的身份是非同小可的，可以在官場上，在生意場上，在社會上，換取可以實際衡量的利益。

據財經網報道，有數十名來自遼寧省的人大代表正在接受調查，部分有實力的企業老闆不惜重金賄選，這些企業老闆當選後插手司法，甚至以「司法建議書」的形 式干預案件辦理。

在中國社交媒體微博上，也開始有網民「起底」涉嫌拉票賄選的人大代表，指出許多人都是董事長、總經理。

連帶效應

遼寧省政壇過去幾年來地震不斷。就在本月早些時候，新華網報道了遼寧人大原副主任鄭玉焯因涉嫌受賄罪、破壞選舉罪被立案偵查。

此前，該省人大常委會原副主任王陽、省委原政法委書記蘇宏章、省委原書記王氏先後被指控拉票賄選而落馬。

香港浸會大學傳理學院高級講師李文分析說，中國官場買官跑官賄選已經是公開的秘密，決不僅限於遼寧省。只不過這一次遼寧人大代表賄選的規模、涉及的人數實在是驚人，才驚動了中南海。

李文認為，習近平的反腐運動在中央層面上已經基本告一段落，接下來會更集中在省市地方上的反腐整肅。而且，十九大的籌備已經啟動，人事調整會涉及從中央到地方各級。相信遼寧賄選案的查處還只是個開始。