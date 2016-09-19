歐洲議會晤達賴喇嘛 北京叫停歐訪華團

圖片版權 Getty Images Image caption 據報，達賴喇嘛日前抵達位於法國斯特拉斯堡的歐洲議會總部，與議長舒爾茨會面，並到議會演講。（資料圖片）

歐洲議會高官日前會晤西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，導致歐洲議會議員本周訪華行程受阻。

中國外交部發言人陸慷周一（19日）在例行記者會上表示，此舉違背歐盟對中國的承諾，中方「不可能對此無動於衷」。

陸慷表示，歐洲議會議長舒爾茨和外交委員會主席布魯克不顧中方強烈反對，「執意會見」達賴喇嘛，違背歐盟在涉藏問題上的立場及對中方所作承諾。

他說，中國堅決反對歐洲議會這一「錯誤行徑」，也「不可能對此無動於衷」。

他說，西藏問題涉及中國的「核心利益」和「民族感情」。中方反對任何國家和組織官方人士與達賴喇嘛進行任何形式的接觸。

陸慷提到，此次歐洲議會領導人「一意孤行，堅持錯誤立場，損害了中方核心利益」。希望有關人士改弦更張，確實採取有效措施消除「負面影響」。

根據歐洲議會網站的消息稱，應歐洲議會外交事務委員會的邀請，達賴喇嘛上周四（15日）抵達位於法國斯特拉斯堡的歐洲議會總部，與議長舒爾茨會面，並到議會演講。

法國媒體報道，中國當局為此作出強烈反應，推遲了歐洲議會議員原定下周起的訪華安排。