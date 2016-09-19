歐洲議會晤達賴喇嘛 北京叫停歐訪華團
- 2016年 9月 19日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
歐洲議會高官日前會晤西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，導致歐洲議會議員本周訪華行程受阻。
中國外交部發言人陸慷周一（19日）在例行記者會上表示，此舉違背歐盟對中國的承諾，中方「不可能對此無動於衷」。
陸慷表示，歐洲議會議長舒爾茨和外交委員會主席布魯克不顧中方強烈反對，「執意會見」達賴喇嘛，違背歐盟在涉藏問題上的立場及對中方所作承諾。
他說，中國堅決反對歐洲議會這一「錯誤行徑」，也「不可能對此無動於衷」。
他說，西藏問題涉及中國的「核心利益」和「民族感情」。中方反對任何國家和組織官方人士與達賴喇嘛進行任何形式的接觸。
陸慷提到，此次歐洲議會領導人「一意孤行，堅持錯誤立場，損害了中方核心利益」。希望有關人士改弦更張，確實採取有效措施消除「負面影響」。
根據歐洲議會網站的消息稱，應歐洲議會外交事務委員會的邀請，達賴喇嘛上周四（15日）抵達位於法國斯特拉斯堡的歐洲議會總部，與議長舒爾茨會面，並到議會演講。
法國媒體報道，中國當局為此作出強烈反應，推遲了歐洲議會議員原定下周起的訪華安排。