萬達集團欲收購好萊塢頒獎禮製作公司

圖片版權 Reuters Image caption 萬達董事長王健林正率領萬達從地產轉型。

法新社援引美國電影公司Eldridge Industries當地時間周一（9月27日）的消息稱，中國大連萬達集團股份有限公司(Dalian Wanda Group Co.) 有意將通過收購其旗下的Dick Clark Productions,意在進軍好萊塢。

Eldridge Industries在一份聲明中表示：「Dick Clark Productions和萬達集團旗下北京萬達文化產業集團有限公司正在展開排他性談判，力求達成一項令雙方都滿意的交易。」

雙方目前未揭示具體的交易額，但《華爾街日報》和好萊塢的記者都引述了一位不願透露姓名的消息人士稱，交易將達十億美元左右。

但報道也稱，雙方尚在早期的談判階段，彼此對交易估值存在分歧。

Dick Clark Productions製作了一些包括金球獎和全美音樂獎在內的好萊塢頒獎典禮。

圖片版權 AFP Image caption 萬達也在中國國內建設主題公園。

近年來，萬達集團逐漸向地產以外的產業和領域轉型。該集團近年來在海外收購包括影院、製片公司和體育業務。

而在中國國內，該集團正建設主題公園，以抗衡正在擴張中國市場的華特-迪士尼公司(Walt Disney Co., DIS)。2016年，迪士尼上海主題公園已經建成並投入使用。