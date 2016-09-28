十二級颱風登陸台灣和福建

圖片版權 EPA Image caption 颱風登陸台灣東部花蓮後，一座塔吊側翻。

台灣中央社報道稱，截至今天早上8時止，颱風梅姬共造成4死527傷。

中國氣象局官網稱，今年第17號颱風「鮎魚」（台灣稱「梅姬」）周三（9月28日）凌晨4時40分前後以颱風級登陸福建省泉州市惠安縣沿海。預計「鮎魚」給福建大部、浙江東南部、廣東東北部、台灣大部等地的部分地區帶來大暴雨，局地有特大暴雨，沿海地區有猛烈大風。

中國中央氣象台稱，颱風「鮎魚」登陸時中心附近最大風力有12級（33米/秒）。

圖片版權 Xinhua Image caption 9月28日，中國福建寧德市區，颱風登陸之後。

圖片版權 EPA Image caption 台北一座高鐵站關閉。

中國新華社報道稱，受颱風影響，南昌鐵路局停運9月28日管內始發終到旅客列車251列。

台灣高鐵今天上午宣佈，原計劃下午2時起恢復營運的高鐵提前至下午1時起複駛，

中國中央氣象台預計，27日20時至28日20時，福建、浙江、廣東東北部、江西東部、安徽東南部、台灣等地有大雨或暴雨，其中，福建大部、浙江東南部、廣東東北部、台灣大部等地的部分地區有大暴雨，福建東部、浙江東南部和台灣南部局地有特大暴雨（250-400毫米），上述部分地區並伴有短時強降水，最大小時雨強可達80-120毫米。

此外，27日20時至28日20時，台灣以東洋面、台灣海峽、東海南部海域和台灣及其沿海、福建沿海、浙江南部沿海將有9-12級大風，台灣以東的部分海面、台灣中部、台灣海峽中部偏東的部分海域的風力有13級，陣風可達14-15級；巴士海峽、南海東北部及廣東東部沿海、浙江北部沿海、杭州灣和長江口區也將有7-8級大風，陣風9-10級。

中國氣象專家分析稱，截至9月27日，今年西北太平洋和南海海域共有17個颱風生成，比歷史同期19個偏少2個。但今年颱風生成時間分佈不均，1-6月無颱風生成，7-9月颱風偏多；登陸我國的颱風數與歷史同期持平，登陸地點總體偏南，包括「鮎魚」在內的6個登陸颱風均在福建及其以南沿海登陸。