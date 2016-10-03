中國「共識網」無法訪問 創始人稱未來不容樂觀

圖片版權 AFP Image caption 《南華早報》援引北京一位不願透露姓名的學者稱，中國的知識分子正在丟失可以公開發表言論的空間，因為當局正在收緊控制。

據香港《南華早報》報道，受中國知識分子歡迎的網站「共識網」從上周六（10月1號）無法訪問。其創始人稱，未來是否可以重新上線，還是個未知數。

BBC中文網記者試圖於周一（10月3號）訪問「共識網」時，網站顯示「因網站程序升級，暫停更新，敬請諒解！」

「共識網」於2009年9月創立，網站發表左右兩派學者的分析文章。題材涵蓋歷史、政治和經濟等。於上周六下線，無法正常訪問。

BBC中文網記者試圖致電「共識網」，但電話未能接通。

《南華早報》援引該網站創始人周志興稱，該網站並非被當局關閉，但他對未來不確定：「未來會發生什麼還很難預測，但現在還沒有下令關閉網站的運營。」

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周志興稱，不確定未來網站何時可以重新被訪問。

一位周志興的朋友向BBC表示，周志興稱網站是被暫時關閉。另外兩個與「共識網」有聯繫的網站也無法訪問。周志興稱，他在和中國官方交涉。但此時正值中國國慶假期，或許要等假期結束才知道結果。

圖片版權 Image caption 《炎黃春秋》本來由中華炎黃文化研究會主辦。

幾月前，中國有自由派色彩的感言綜合性月刊《炎黃春秋》遭到整肅，中國國家新聞出版廣電總局給雜誌下達書面警示書，指該雜誌創年刊登的多篇文章違規。並劃歸中國文化部下屬的中國藝術研究院管轄。

而周志興也是《領導者》雜誌的社長，《南華早報》稱，《領導者》在幾月前已經停止出版。

《南華早報》援引北京一位不願透露姓名的學者稱，中國的知識分子正在丟失可以公開發表言論的空間，因為當局正在收緊控制。

「共識網」由立德共識（北京）網絡傳媒科技有限公司主辦，是思想和學術性網站，宗旨為「在大變革時代尋找共識。」