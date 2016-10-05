香港眾志黨學生抗議領袖黃之鋒於泰國曼谷被拒入境

圖片版權 AFP Image caption 黃之鋒去年5月曾遭馬來西亞拒絕入境。

香港眾志黨表示，該黨秘書長，2014年「雨傘運動」學生領袖黃之鋒在泰國曼谷遭到扣留。香港特區政府消息人士向BBC中文網證實，他已登上遣返香港的飛機。

香港眾志星期三（10月5日）凌晨 發表聲明說，黃之鋒星期二（4日）深夜搭乘阿聯酋航空客機從香港飛抵曼谷素萬那普機場，但一直未能與其聯繫。

黃之鋒是應邀出席1976年曼谷學運40週年的紀念活動。聲明引述在場迎接的泰國學運人士秦聯豐（Netiwit Chotipatpaisal）說，黃之鋒是被出入境部門拘留，而事前「中國去信施壓」。

自2014年政變後一直由軍方控制的泰國政府否認下令抓捕黃之鋒，中國駐泰國使館則稱黃之鋒將被遣返。

香港now新聞台稱，中國大使館已證實黃之鋒將於星期三遣返香港，但沒有說明具體時間等信息。泰國外交部發予BBC的聲明則稱，按照國際慣例，要是有外國人被拒絕入境，有關個人所搭乘的航空公司有責任將其送返出發地。

不過，特區政府有關部門的消息人士其後向BBC中文網表示，黃之鋒獲安排搭乘另一家航空公司較早離開的航班返回香港，並已確認登機。

香港眾志同時確認接獲香港入境事務處通知，黃之鋒獲安排搭乘香港航空航班返回香港。

黃之鋒被扣之際， 香港律政司司長袁國強將率團到訪曼谷。袁國強從香港出發之際對記者們稱，有機會將進一步了解黃之鋒事件情況，但不相信黃之鋒被拒入境涉及任何國與國之間施壓的問題。

香港電台引述中國外交部稱，北京已知悉有關報道，「中方尊重泰方依法實施出入境管理」。

泰中互動

香港居民持用中國籍的香港特區護照或英國國民（海外）護照到訪泰國均無需簽證，享有30天免簽待遇。

泰國外交部的聲明說：「有關黃之鋒先生的消息，任何讓他出境香港特別行政區及／或入境泰王國的許可都涉及許多因素，且必須符合有關移民法律與規定。外交部正與移民局及相關單位審視事實。」

香港眾志副秘書長周庭對BBC說：「這次事件意味著中國正以非常迅速的方式擴張其影響力。」

「我想他們害怕公民社會之間有任何聯絡——香港的公民社會與外國之間——他們害怕我們會將更多民主信息傳播到海外。」

現年19歲的黃之鋒原定到朱拉隆功大學參與座談會。 香港英文《南華早報》引述20歲的秦聯豐說，他相信泰國在數年內將出現象「佔領中環」一樣的爭取民主抗議。

秦聯豐星期三對美聯社電視新聞說：「邀請黃之鋒讓我們能學習民主政治的不同一面，這也許是不同的觀點，你也許不同意他，但這是要在一所教育院校內舉行的活動，（泰國）政府應更加開明。」

「然而，正如事態發展所示，政府不讓他進來，扣押了黃之鋒，我覺得這是挺極端的。我對泰國政府非常失望。」

2014年9月底爆發的「佔領中環」堵路抗議持續了79天。因事發首日許多參與群眾手持雨傘遮擋警方發射的胡椒噴劑和催淚瓦斯，漸漸被稱為「雨傘運動」。

「佔中」結束後，黃之鋒去年5月應邀到馬來西亞與當地民間組織交流時也遭到檳城拒絕入境。 黃之鋒當時對BBC中文網說，他不理解為何大馬當局認為他的到訪會影響到中馬關係與大馬的國家安全。

一些網民在香港眾志的Facebook上留言，對黃之鋒同意到泰國感到驚訝。一些網民提起香港銅鑼灣書店負責人桂敏海去年也是從泰國失蹤，但桂敏海在中國官方媒體上聲稱「自行到案」。

聯合國去年也曾譴責泰國將兩名被評定為難民的中國異議人士驅逐出境。 兩人在泰國因非法入境而被收押，人權團體相信他們被遣返中國。

泰國也曾因將上百名逃出中國的維吾爾族穆斯林遣返，但曼谷政府強調其按照國際法辦事。

據美聯社報道，聯合國人權高級專員辦事處（UNOHCHR）東南亞區域辦事處代理首長Laurent Meillan形容，曼谷拒絕黃之鋒入境是「毫無必要」的舉動，辦事處認為黃之鋒只是來泰出席和平活動。

總部設在美國的人權觀察組織認為，黃之鋒被扣押「不幸地說明曼谷願意給北京辦事」。

人權觀察中國部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）說：「黃之鋒應當馬上獲釋，並該獲准旅遊，行使其表達自由權利。