中國宣佈菲律賓總統杜特爾特將訪華四天

圖片版權 AP Image caption 杜特爾特稱中國多次邀請他訪問。

中國外交部宣佈菲律賓總統杜特爾特將於下周訪華，顯示因南海仲裁案而轉趨緊張的中菲關係進一步緩和。

發言人陸慷星期三（10月12日）在例行新聞發佈會上宣佈，杜特爾特將於18至21日對中國進行國事訪問。這將是杜特爾特上台以來首次訪問東南亞以外國家。

杜特爾特星期二對外表示他將「很快」訪問中國，並希望盡快訪問俄羅斯和日本。

而在此之前，杜特爾特與美國關係顯著轉差，批評美國「傲慢」，更表明菲律賓不會再參與美國的南海巡航活動。

杜特爾特還提出要就南海爭端與中國展開談判，而提出南海仲裁的前任總統阿基諾對此大力反對。

陸慷表示，杜特爾特將會晤中國國家主席習近平與總理李克強，雙方將就改善雙邊關係、合作與其他地區議題「深入交換意見」。

路透社稱，杜特爾特將帶同250人大商貿代表團訪華，雙方將就鐵路、旅遊、農業、能源等項目展開洽談。

2015年，菲律賓對中國出口總值64億美元貨品，對美國則出口88億美元；從中國進口貨物108.3億美元，從美國進口72.1億美元。

另一方面，截至2014年12月，中國向菲律賓累計提供1.15億美元發展貸款和570萬美元資助；截至去年6月，美國向菲律賓累計提供了11.5億美元資助。