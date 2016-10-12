兩岸論壇：洪秀柱將會習近平 民進黨暫不回應

鄭仲嵐

BBC中文網台灣特約記者

2016年10月12日

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 洪秀柱:為了兩岸和平與經濟發展，將前往大陸。

台灣國民黨決定於11月赴大陸參加共產黨的「和平論壇」。民進黨則表示，將等國民黨行程出爐後，再進一步響應。

國民黨主席洪秀柱在12日的中常會上表示，為了兩岸和平與經濟發展，將前往大陸，參加11月2日舉辦的「和平論壇」。

聚焦兩岸和平

這場「和平論壇」，是在國民黨12日召開的中常會上，由國民黨主席洪秀柱提出，洪秀柱發言時表示：「兩岸官方的管道，幾乎是完全斷絕。我們認為民間的管道要好好地建立」，因而決議在北京召開「兩岸和平發展論壇」。

「兩岸和平發展論壇」即是之前國民黨的「兩岸經貿文化論壇」，分成「政治、經濟、社會、文化、青年」等組以專題研討，其中備受注目的就是國民黨主席洪秀柱，將會與大陸國家主席習近平來個「習洪會」見面。

國民黨文傳會副主委胡文琦接受訪問時表示：「『洪習會』是確定的，也因為蔡英文持續不承認『九二共識』，造成『兩岸僵局』，見面的焦點將會集中在兩岸和平跟經濟發展的困頓，希望聽我們的箴言」。

胡文琦說：「洪主席的行程預計是10月30日出發，31日前往南京中山陵謁陵，然後11月2日再轉往北京，洪習會的細節還在安排，應該論壇前會初步見面」。

BBC中文網記者隨後致電國民黨大陸事務部主任黃清賢，想詢問進一步的行程，但無法聯繫上。

深化「九二共識」

中國大陸國台辦對此計劃表示贊同，發言人安峰山表示：「兩岸經貿文化論壇已經成功舉辦十屆，今年也將支持民間團體來舉辦兩岸和平發展論壇」。

安峰山繼續補充：「國共兩黨也會就其他的交流活動保持溝通，在新的形勢下，國共兩黨將繼續堅持『九二共識』、『反對台獨』的政治基礎上，保持聯繫溝通」。

談到蔡英文總統的兩岸態度，安峰山說：「九二共識政治基礎沒有模糊空間，也是一道不管如何花言巧語，都躲不掉的一個必答題，台灣當局應該以實際行動來回答」。

胡文琦受訪表示，「洪主席強調地很清楚，在中華民國的憲法架構下，我們持續深化『九二共識』，我們會把憲法架構提到最前面，也彰顯了中華民國事實存在的價值」。

民進黨暫不回應

BBC中文網記者致電民進黨發言人王閔生，王閔生表示：「民進黨內會等國民黨進一步的論壇行程出來後，再做下一步的反應，目前暫時沒有響應」。

另外對於論壇的內容，王閔生說：「真的不知道這個論壇要說什麼」。記者另外詢問台灣總統府，則是未能得到回復。

《聯合報》報導，在野黨「時代力量」黨主席黃國昌則認為：「國民黨沒有從失敗中得到教訓，如果只在各方面上配合共產黨，那就是會被台灣人淘汰掉」。

「兩岸經貿文化論壇」俗稱「國共論壇」，從2006起開始舉辦以來，每年都成為國民黨與共產黨兩黨溝通的正式平台。但是國民黨2008年重新執政後，論壇也被當時的民進黨政治人物批評為「統戰工具」，他們懷疑國民黨在論壇上與共產黨的決策過程「並不透明」。