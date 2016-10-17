中央巡視組：公安部反腐不力 須整改

圖片版權 AP Image caption 周永康曾是公安部的大內總管。他也是在習近平反腐戰役中被拿下的最大一隻「老虎」。

據中紀委監察部網站周一（17日）發表的消息稱，根據中央巡視組對公安部的巡視情況來看，公安部存在反腐不力的情況。

一些官員在工作中還缺乏政治敏感性。

公安部是管轄中國警察的部門。而由於腐敗而落馬的周永康曾是公安部的大內總管。

他也是在習近平反腐戰役中被拿下的最大一隻「老虎」。因此，公安部也成為反腐的敏感地區。

根據巡視組的報告，公安部在執法方面存在「軟肋」。

報告還說，一些官員及警察不能嚴格規範公正文明執法。但巡視組並沒有具體點名。

報告指出了公安部所存在的一系列問題，包括隊伍管理不夠嚴格，選人用人尚存在一些不規範問題等。

同時，報告還稱一些領域廉潔風險比較突出。

巡視組稱，還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委、中央組織部等有關方面處理。

中國公安部部長郭聲琨則表示，這次的巡視報告結果是給對公安部機關敲響了警鐘。

他表示，要抓住這個契機，把中央巡視組提出的整改意見落實到位。