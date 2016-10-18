後來者居上？ 微博市值首超推特

2016年10月18日

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 微博市值一度高達113.5億美元。

被稱為「中國推特」的微博的市值首次超過了推特（Twitter）本身。更凸顯中國科技巨頭越來越大的潛在力量。

在美國股市前一個交易日的交易中，微博的股價上漲至53.12美元，市值高達113.5億美元，超過推特112.7億美元的市值。

推特股價在近期一直表現低迷，較兩周來高點24.25美元累計下跌約30%。

而在另一方面微博股價自今年2月以來持續上漲，市值較2月份最低點上漲超3倍。

2014年，新浪微博在美國上市時的市值為34億美元，遠低於當時推特的268億美元。

推特目前總活躍用戶數量為3.13億，在過去一年失去了500萬活躍用戶。而微博活躍用戶數量有很大的增長，目前擁有2.82億活躍用戶。

就在最近幾年，很多國外的娛樂界、體育界、以及政界名人開通微博賬戶。麥當娜、湯姆·克魯斯、霍金、印度總理莫迪都成為微博中受歡迎的人物。

有報道指出，今年八月召開的奧運會帶動了微博用戶的規模，用戶粘性以及用戶的活躍度。更有報告指出，奧運期間，微博人均每日使用時長最高峰超過30分鐘。人均每日使用次數最多超過7次。

摩根士丹利近期發佈報告指出，視頻和直播產品正在推動微博用戶增長，預計其月活躍用戶數將在2018年達到4億。