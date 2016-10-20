新疆石河子市當局要求市民交出護照

圖片版權 Getty Images Image caption 新疆伊犁六月在穆斯林齋戒月來臨之際，要求申請中國護照與港澳通行證等出入境證件的居民須同時採集DNA血液樣本。

新疆石河子市公安局要求市民在一個月內把護照交予局方保管，聲明指如若不交，一切後果責任自負。

石河子市公安局出入境管理局在其官方微博上發出公告，要求市民把護照交到戶口所在地派出所，或石河子市公安局出入境管理局進行年審。

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公告說，年審後申請人所持有的有效護照，全部收歸公安系統保管，並警告說「如若不交，產生的不准出境等一切後果責任自負。」

如果市民需要使用護照時，「必須去戶口所在地小區出具證明方可調取」。

限期由10月24日起計一個月內要交回，不在市內的市民，要把護照寄給親友交回護照。如果有外國長期簽證，亦需要向局方登記。

在微博上，這個做法引起不少網民議論。有人批評這是踐踏公民權益，質疑公安局為何可以強行收留公民護照。

一網友說寫道：「太無語了,大不了不出國啊!＂

但亦有網民稱，公安保管護照可以防範人員和資金外逃的力度。

石河子市公安局出入境管理局聲明未有詳細解釋原因，只是稱＂根據上級的要求＂。

這項政策是在陳全國出任新疆維吾爾自治區黨委書記後不足兩個月發出。

新疆伊犁在六月要求申請護照的居民須同時採集DNA血液樣本，做法同樣惹來爭議。