圖片版權 BBC Chinese Image caption 姜周就任代市長時官方評價甚高（BBC中文網圖片）

中共遼寧省紀律檢查委員會宣佈調查鐵嶺市市長兼中共鐵嶺市委副書記姜周，稱其「涉嫌嚴重違紀」。

姜周他在今年3月底調任鐵嶺市委副書記，並開始擔任代市長，直到10月18日才於鐵嶺市人大當選市長，距離星期六（10月29日）被調查落馬僅11天。

47歲的姜周於2004年1月獲遼寧省「公開選拔」為大連市市長助理，當時「大老虎」 薄熙來仍未離任遼寧省省長。

官至中共重慶市委書記的薄熙來2012年3月因海伍德命案的連鎖反應被免職，2013年被法院以受賄、貪污和濫用職權罪名 判處無期徒刑。

《北京青年報》星期天（30日）指出，遼寧省當局是在2003年9月宣佈公開選拔優秀年輕幹部，充實市廳、縣級領導班子和擔任市長助理，最終姜周以33歲之齡與其他84人當選。

薄熙來直到2004年2月中旬才卸任遼寧省省長，當月底回到北京升任商務部部長。在擔任省長之前，他在大連擔任市長達八年之久。

一如慣例，遼寧省紀委的公告並未說明姜周的具體違紀嫌疑，但《北京晨報》指出，今年2月底到4月底，中共中央巡視組第九輪巡視對遼寧等地進行了「回頭看」。與此同時，遼寧系列賄選案也正由「專案組」調查，「省內多名中管幹部涉及其中」。

姜周的上級——中共鐵嶺市委書記吳野松——今年8月落馬受查。財新傳媒報道稱，吳野松被查原因包括牽涉於這起賄選案中。有關說法無法得到獨立證實。