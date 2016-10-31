點評中國：六中「核心論」意味著什麼

圖片版權 xinhua Image caption 中共十八屆六中全會本周在北京召開

中共的七中全會通常都與下一屆黨的全國代表大會之間的間隔時間很短，所以與人事安排、政策調整等相關的重大問題，通常都會在六中全會或者六中全會之前基本完成布局。從這個意義上講，剛剛召開的十八屆六中全會應該是明年十九大以前中國執政當局最重要的一次會議。

從六中全會公布的議程看，這次全會主題是「從嚴治黨」，與以往歷次的六中全會相仿，似乎都是聚焦「精神文明建設」、「黨群關係」、「改進黨的作風」、「文化建設」等內容，都與政治、思想和意識形態戰線的建設密切相關。

與以往歷屆的六中全會相比，十八屆六中全會最大的不同點不在於會議通過的兩個文件本身，而在於文件之外的重大政治變化。這個變化就是，「黨中央的核心」「全黨的核心」這樣的政治術語在中國執政黨的詞匯中強勢回歸。

核心強勢回歸

在隱身十四年之後，「以某某為核心的黨中央」的提法再次高調使用，尤其是隨後官方及其媒體對此進行了高規格的解讀，這些都凸顯了這次會議的主要意義不在別的，而在於確立習近平的領導核心地位。其他所有的事項，都只不過是圍繞這一重大政治變化的輔助工具。

「以習近平為核心」的提法回歸中國政治生活，意味著中國「核心體制」的確立。而這個 「核心體制」將在六個方面給執政黨和中國未來的格局帶來重大影響。

首先，它意味著在最高層的人事布局上，習近平被授予了最後的決定權。「核心」最重大的意義在於其對於執政黨、國家機關和軍隊最高人事安排的主導權。毛、鄧生前在最高人事安排上享有無人挑戰的最高權力，在鄧小平逝世之後，他指定的核心江澤民有著高於其他常委的權力。

隨後的胡錦濤則沒有這種權力，這一方面是由於「前核心」江澤民的不斷干預，另一方面也是由於胡本人軟弱的個性。但是說到底，這與胡本人沒有「核心」的地位不無關係。習近平登上「核心」大位之後，不僅會名正言順地削弱其他政治局常委人事安排的權力，也會進一步防止江澤民、胡錦濤和其他政治老人對人事安排的干預。

習李體制消亡

其次，「核心」體制的確立也意味著在十七大初具形態的、在十八大正式確立的中央政府「習李體制」的消亡。在十七大之前，胡錦濤為自己選擇的接班人是李克強，這一安排被江澤民一派所推翻。在本派沒有合適人選的情況下，為了不讓李克強上位和團派坐大，江派推選了習近平為胡錦濤之後的總書記人選。

與此同時，作為一種妥協，李克強與習近平一同進了十七大的常委班子，從而形成了一個「雙頭」接班局面。十八大以來的政治發展證明，習近平已經成為一個強勢領導人，許多傳統上由總理擔當的角色，實際上也是由習近平自己負責，即使在經濟問題的決策上，李克強也已經失去了關鍵的話事權。

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第三，「核心體制」的確立，也意味著中國執政黨最高層的領導體制的重大變化。以往的在中國政壇存在十年之久的「九龍治水」的局面已經終結，而被強勢領導人主導的「核心體制」取而代之。雖然十八大六中全會發表的公告也在所謂「堅持民主集中制原則」和「集體領導」等方面有所著墨，但是明眼人一看便知，會議真正強調的是樹立「核心」的權威，這一權威與所謂的集體領導體制互不相容。

在上屆政治局中，曾經屢屢發生政治局高級成員與時任最高領導人不協調的聲音，其中包括溫家寶呼籲民主和薄熙來唱紅打黑等，軍隊和政法系統基本上也是各自為政。習近平正在竭盡全力杜絕此類現象的發生。

打破兩任慣例？

第四，習近平成為黨的核心，這使得在明年黨的代表大會上指定繼任人的可能性大幅度減少。從現有政治局成員的年齡結構和政治履歷看，許多人曾經將胡春華和孫政才看作是胡錦濤安排的隔代接班人，將會在習、李之後接任總書記和總理的職務。習近平上台後明顯表達了對團派的不滿，並且從各個方面壓縮團派關鍵成員晉升的機會。很顯然，在成為的黨的「核心」之後，接受前任的安排，讓團派重要成員成為接班人將不大可能是他的選項。十九大將成為一次沒有明確安排接班人的黨代會，這將為習近平擴大後五年的執政空間；也將為他打破慣例，在兩屆任期之後繼續尋求留任增加了可能性。

第五，「核心」體制的確立，意味著習近平將不會滿足於成為執政黨和中國的政治領導人，而且還將像過去的歷代核心們那樣，將自己塑造成中國這樣一個世界大國的精神領袖。從現在的宣傳口徑看，習的核心團隊將習近平被推舉為黨的核心解釋為大國崛起的需要，是歷史轉折的需要。

與此同時，在意識形態方面的控制正在成為改革開放以來最為嚴格的時期。與世界歷史上所有的集權主義政黨的領袖一樣，習近平正在將自己塑造成為全體中國人的精神教主。他將加強向全國人民灌輸「一個核心」和「一個主義」。這種思想控制將成為中國執政黨治理國家的一個常態，對中國思想解放運動帶來的負面影響不可低估。

改革倒退 回歸集權

第六，「核心體制」的建立也意味著中國共產黨在上個世紀八十年代開始進行的黨和國家體制的改革將全面終止，並大踏步倒退。中國的政治制度是一種舊時的皇權和列寧主義的由上至下的黨政合一的體制的綜合體。這個制度嚴重束縛了中國的經濟增長和社會發展。

中國的執政黨曾經一度試圖進行黨和國家制度的改革，將中國黨和國家改造成一個現代黨和現代國家。但是，這樣的改革顯然與黨內的利益集團產生巨大矛盾，與執政黨試圖永遠執政的目標相衝突。重新建立「核心體制」標誌這這個黨全面拋棄改革，朝著一個更加集權型政黨回歸，重新回到「領袖－政黨－國家」和「思想控制－社會控制」的舊軌道。

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