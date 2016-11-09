觀察：特朗普入主白宮後的亞太兩岸新局

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特朗普以驚人的選舉結果入主白宮，相較於希拉里，他毫無外交與政治經驗，那麼未來亞太關係是否會有新局？

BBC中文網記者前往台灣政治大學國際關係研究中心，訪問了該中心亞洲太平洋研究所主任丁樹範和美國與歐洲研究所研究員劉復國。

兩位專家都表示，這次的大選，特朗普後來居上，可以看得出美國選民，尤其是中下階層與老年層渴望特朗普「以美國為主」的精神。

但對於很多國家來說，特朗普是個外交、政治上都毫無經驗的人，未來美國面對台灣與中國大陸，該如何建立新互動，備受關注。

台灣政治大學美洲與歐洲研究所研究員劉復國認為，台灣面對TPP談判即將失去，政府應該思索因應之道。

「TPP正式瓦解」

丁樹範表示：「特朗普就跟台北市長柯文哲一樣，都是素人參政，但一個人亂衝只會很糟，我想要看他的團隊，向國務卿、國安顧問是誰，而且台灣政府也要注意，這是台灣真正要打交道的」

在經濟方面，丁樹範認為：「特朗普若實踐對亞太國家課以高關稅政策，那對台灣、大陸打擊都會很大，很多台商在中國做加工、出口美國，如果他真的提高到40%，那會發生貿易大戰」。

劉復國則對台灣正在與美談判的TPP表示擔憂：「TPP本來是奧巴馬就任總統時期的亞太戰略，也是美國抗衡中國大陸的經濟聯盟。但是川普當選，恐怕TPP馬上會被扔掉」。

他也補充：「其實不管是誰當選，TPP『基本上已經完蛋了』，但不論是以前馬英九、現在的蔡英文，都把TPP當成是台灣打入亞太區域經濟的解藥，但現在台灣政府能否及時應對？我們總是把雞蛋放在同個籃子中」。

劉復國說：「前總統馬英九在2012年競選時，就曾表示：『8年要進到TPP』，但是4年過去了，美國選舉又改變，這次連美國也不會想玩了」。他感嘆，台灣常常在冀望美國幫助，但是當美國政治劇變時，缺乏前瞻性的政策來應對。

「亞太恐不穩定」

往年的美國總統都會對外交與國際關係，特別是亞太關係上下苦功，但特朗普是商界投身政治，不同於當過國務卿跟前第一夫人的希拉里，特朗普的亞太戰略恐怕是許多話人好奇的對象。

丁樹範面對中文網記者提問，直言：「未來亞太會很不穩定，特朗普在競選時對亞太區域的發言，就已經讓亞洲各國有點不信任。美國在亞太的防衛體系，講難聽點，未來可能會崩盤」。

面對特朗普的保守主義，丁樹範預估：「美國在亞洲的影響力恐怕會減弱，中國大陸可以坐收漁利。中國這時擺出笑臉、不是惡臉，稍微低姿態，持續保持對美友善跟與周遭國家和諧，美國真的會很頭痛」。

劉復國說，希拉里以前任國務卿時，就已經在亞太戰略平衡上提出重新布局。因此希拉里對亞太領袖、政治家都打過照面，很熟悉。但特朗普是商人，會面都是非國與國，他能否適應這樣的政治場合，需要再觀察。

但劉復國補充：「特朗普畢竟是房地產大亨，在中國大陸、台灣、日本韓國等都有房地產投資，東南亞也都有很多商業經營，不能說他對亞洲或兩岸都不了解」。

對於特朗普，劉復國擔心他會有些「大美國主義」觀點，而無法去了解亞洲各國文化與社會。他認為特朗普會不會放棄美國這些年在亞太的經營，轉而更保守的「不干涉」，將是未來注目之處。

川普了解中國？

無論是美台或是美中關係，歷史上來看總是牽一髮動全身，在二次大戰後，國民黨與共產黨內戰分裂下，更顯得重要。

未來與中國大陸交往方面，劉復國則認為：「中國大陸始終很冷靜，不刻意評論特朗普為人，雖然特朗普有幾次批評過中國當局，但是大陸也是沒有回應，不過我倒不擔心，他的動員力跟生意務實態度是有目共睹，只是他選前的負面言論多，他選後要花時間去各國修複互信」。

但他反倒覺得：「以特朗普神來一筆的態度，當選後向杜特蒂那樣飛去跟中國大陸全面合作，也不是不可能，他是務實的商人，一直對抗不如一起賺錢，這也不失為一種可能性」。

丁樹範則說，中國從美國身上賺了很多外匯，也購買了很多美國國債，有上兆美金的外匯存底，一旦特朗普「言出必行」提高關稅，那中國勢必會賣國債來還擊。

但他也預估：「特朗普剛開始對於中國還是會採取較強硬的對策，要是中國也予以還擊，就可以看見他的商人性格是否還原，就會坐下來好好談」。