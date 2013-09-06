特別報道：國民黨黨史館開張 展出毛澤東薪水單

Image caption 國民黨早年的賬本中，有發給毛澤東薪資的紀錄

台北市八德路國民黨中央黨部四樓，樹立了一個「黨史館」三個大字的招牌，筆法娟秀有勁，那是國父孫中山先生的所寫下的字。

這當然不是國父孫中山先生為國民黨黨史館親筆所提，卻真真實實是國父孫中山先生的筆跡，國民黨黨史館主任王文隆笑著解釋說：「這是我們從他所遺留下來的各種文獻數據中，找出『黨、史、館』三個字，湊出來的！」

黨史館主任王文隆，十多年前還在唸書時，就曾經在國民黨黨史館打工，幫助前來調閱資料的研究者尋找檔案。念歷史的他，對於黨史館，格外有一分感情，去年十一月，他接下黨史館主任的職務，所面對的第一項工作，就是黨史館的重新開張。

七次搬遷

從1930年黨史館於南京成立，前前後後一共搬遷了七次，歷經對日抗戰，再從大陸遷移台灣，本來以為中山南路的國民黨中央黨部大樓落成後，黨史館可以在此落腳，未料，國民黨將中央黨部大樓賣給張榮發基金會，雖然張榮發基金會願意提供場地給黨史館使用，但大樓賣了就是賣了，從中山南路到八德路，今年八月二十七日，黨史館終於在八德路的國民黨中央黨部重新開張。

新開張的黨史館，將扮演檔案館、博物館及研究中心三種角色。位於一樓的展覽廳，空間雖不算大，卻有現代博物館的雅緻與功能，開張之後，幾乎每天都吸引不少大陸觀光客前來參觀。

在展覽廳中，你可以戴上耳機，聽聽國父孫中山先生那具有濃厚鄉音的談話。

對於大陸觀光客而言，覺得最有趣的，莫過於那張國民黨發出給120元大洋的工資單了，那其實是當年國民黨內部的賬本，證明確實發給了毛澤東這筆薪資。除此之外，也看得到毛澤東1924年兼任農民運動講習所時，寫給農民部長甘乃光的書信，那一手龍飛鳳舞的字體。

對於年輕人而言，最好奇的，莫過於那張良友畫報封面上，美麗的女子肖像。那是上海社交名媛鄭蘋如，真實的身份是國民政府的情報人員。李安的電影《色戒》，湯唯所飾演的王佳芝，就是以鄭蘋如為原型。

Image caption 黨史館主任王文隆說，戴上耳機，你可親耳聽到國父的談話。

文物特展

對於史學家來說，最有興趣的，則是展覽廳正中央所陳列，蔣中正在1918年給吳忠信的書信。

王文隆解釋說，許多史料對於蔣中正的記載，多是他出生背景及發跡以後的事，但對於中國近代史的研究者而言，更想了解的是，為什麼蔣中正能在眾多軍官中脫穎而出？他究竟有什麼樣的能力？但是關於蔣中正早期的史料，卻很少。

因此，當黨史館整理資料時發現，1918年，蔣中正還只是個在粵軍陳炯明旗下的中下級軍官，卻在這封他寫給旅長吳忠信的書信中，從世界局勢分析德國戰敗後，身為戰勝國的北洋政府將在繼之而來的和約簽署上，花費不少精力，恐無暇顧及自己內部勢力的整合，南方正可運用此時機，佔領福州等重要城鎮，擴增南方護法政府的實力。王文隆說：「這樣一種從對世界時局的洞察，延伸到對中國南、北勢力的分析，進而就此展開對軍事戰略的部署，充份顯示出他不同於旁人的謀略與能力！」蔣中正脫穎而出的能力，或許就在這封信中，顯露出了答案。

目前，黨史館還開闢了一個區域，舉辦「溢情於家書」的特展，從國父孫中山先生，與他的兒子孫科在美國加州大學唸書時，所來往的書信中，可以看見父子倆在讀書、求學問的討論，亦可看到孫科如何在革命大業中協助調撥資金等情事。展覽廳中，還展示出孫科「補不足書齋」中所用的二十四史書櫃，以及國父在舊金山編輯《少年中國晨報》時，所用的書桌椅。

史學研究

重新開張的黨史館，更增加了目錄檢索系統，供國內外研究者查詢檔案，這項服務，使得世界各地的研究者，可以在海外就確認，黨史館中是否有他們研究所需的檔案，節省不少旅途奔波的時間。

採訪時，四樓的黨史館中，群聚了不少世界各地的學者在此查閱數據。正在研究國民政府近代史的日本東京大學的吉見崇，凖備在此待上三周。他就表示，黨史館中保存了歷次黨代表大會、中執會召開的紀錄，對於他的研究很有幫助，中文甚佳的他，也忍不住笑說：「不過，我查閱那些會議的速記簿，因為速記的字跡比較潦草，所以解讀時也挺吃力的！」

黨史館花了十年，已將七萬多件檔案資料數字化，並分門別類整理出來，但是「黨史館一共有三百多萬件檔案資料，恐怕我做到退休，也整理不完吧！」黨史館主任王文隆笑著說。

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讀者反饋

歷史是由人撰寫的，是否偽造，有沒有扭曲，是必須經過一番嚴謹考證。國民黨黨史備有第一手的史料供人考證，是對歷史誠實負責的態度。凡走過必留下痕跡，是非曲直，早晚大白於人前。一個國家，能坦誠面對歷史，忠於史實，才能昂首闊步走向末來。 孟光, Hong Kong