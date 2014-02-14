中國「浪漫城市排名東莞得季軍」

圖片版權 Getty Image caption 情人節暨元宵節前，中國浪漫城市排行榜出爐。

亞馬遜中國公司發佈排行榜，將佛山、寧波和東莞分別列為中國「最具浪漫氣質的」城市。

該排行榜是亞馬遜中國公司綜合統計了去年一年內中國各大城市的紙質書籍、電子書籍及音樂CD等產品，分析了包括愛情、婚戀、浪漫、偶像等題材的產品在同類產品中所佔的銷售比例狀況，依此得出了這一排行結果。

這一「中國浪漫城市排行榜」 上前10位的其它七個城市依次為長沙、無錫、昆明、重慶、成都、瀋陽和大連。

眾多中國年輕人嚮往的北京、上海和廣州三個大城市均未進入前10名，廣州名列第13名，上海列第19名，北京列第22名。

北方南方

在該排行榜的前30名城市中，超過60%的城市來自中國南方，分別屬廣東、江蘇、湖南、浙江、雲南、四川等省份，前10名中僅有兩個北方城市，還都在遼寧省。

亞馬遜中國解釋說，排行前10名的城市，都是其所在區域重要的經濟和商業中心。

「比如佛山是嶺南文化發源地之一，兼具亞熱帶氣候培育的熱情性格、重點商圈帶來的城市活力；無錫市是中國歷史文化名城之一，長江三角洲重要的經濟中心之一，也是著名旅遊城市；東莞則是嶺南文化的重要發源地、中國近代史的開篇地和中國改革開放的先行地，也是珠江三角洲經濟區的重要組成部分。」

亞馬遜中國的人士表示，大城市的各種文化活動及浪漫元素更豐富，但數據卻顯示，規模相對小一些的城市居民更浪漫，在排名前10的浪漫城市中，80%的城市常住人口都在600萬到800萬之間。

「小城市居民生活壓力相對較小，閒暇時間也相對豐富，雖然文化活動不及大城市多樣，但其對於浪漫題材的文學及音像作品的消費能力並不亞於大城市。」

年輕網民

今年，起源於西方的情人節正好和中國元宵節「相遇」，這一排行榜出爐引起眾多中國年輕網民的關注和評論。

中國各地不少年輕網民對自己所在的城市是否上榜或排名前後表示關注。排行落後或者沒有上排行榜城市的不少網民表示不滿，認為自己的城市應該排行靠前或上榜。

近日「掃黃」的東莞名列季軍也受到眾多網民的關注和評論。

「青島百事通」說：東莞浪漫有些過頭了吧。

「貧嘴張大民」說：一定是出事前排的。

（撰稿：立行 責編：顧垠）