“香港已走出金融海啸”

Image caption 香港高官相信金融海嘯陰霾已經遠去。

全球金融風暴爆發一週年將近，香港金融高官稱，香港目前已經渡過了環球金融海嘯的陰霾。

香港財經事務及庫務局局長陳家強星期四（9月3日）說，金融海嘯沒有對香港的金融體系造成損傷，並稱特區政府的措施有效穩住市場信心。

財政司司長曾俊華也表示，金融海嘯對香港影響最差的時期可能已經過去，香港已經「在隧道中看見曙光」。

香港政府統計處上月公布第二季度經濟錄得3.3%正增長，當局也向上修訂了全年的經濟增長預測。

陳家強認為，香港面對的問題並非來自內部，而是外圍波動所導致，但是香港的銀行體系相對穩健，港府也迅速採取了凖確的措施。

2008年9月15日，美國投資銀行百年老店雷曼兄弟申請破產保護，被視為環球金融海嘯的開端。陳家強說，這樣的大型國際危機「一生人經歷一次就夠」。

他說，雖然金融海嘯已過，但是市場仍有「後患」，例如目前香港銀行銷售投資產品時出現了程序過分複雜的問題，應該研究如何增加讓民眾購買簡易投資產品的渠道。

曾俊華則指出，雖然今年第二季度經濟環比增長3.3%，但與去年同期比較仍然下跌3.8%。這意味著政府要做的事情還有許多。