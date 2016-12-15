圖片版權 AP Image caption 葉劉淑儀團隊打出「贏回香港」為競選口號。

香港行政會議成員、建制派新民黨籍立法會議員葉劉淑儀宣佈參選行政長官，成為明年選舉的第二位正式宣佈參選者。

66歲的葉劉淑儀星期四（12月15日）早上向現任行政長官梁振英請辭行政會議成員獲得接納，繼而在多名黨友與前高官站台下出席造勢大會。

葉劉淑儀2002年作為特區政府保安局局長推銷《基本法》第23條規定的國家安全立法，引發數以十萬計群眾上街，最終下台。但他在政綱中表明將重提國安立法。

在梁振英宣佈不尋求連任後，目前香港輿論盛傳有五位熱門參選者。退休法官胡國興已宣佈參選；財政司司長曾俊華本周辭職，但未有進一步行動。

負責提名與選舉特首的選舉委員會1194個席位於星期一（12日）全部產生，而特首選舉將於明年3月舉行。要成為候選人必先取得至少150名選委提名。

星期四為葉劉淑儀站台的人物中，以89歲的前港英政府布政司鐘逸傑爵士（Sir David Akers-Jones）和新民黨唯一一位中國全國人民大會港區代表田北辰分量最重。

香港特首選舉法規要求特首當選人必須退出一切政治團體，田北辰在會上發言時稱，葉劉淑儀曾回答他很有信心要於明年退黨，間接表達葉劉淑儀對當選的信心。

圖片版權 AFP Image caption 前上司鐘逸傑（前左二）和創黨黨友田北辰（前右二）為葉劉淑儀站台。

「先土地後國安」

葉劉淑儀在宣佈競選大會上宣讀其詳細政綱，其中強調得先解決香港的土地與房屋發展——這是現任特首梁振英一直強調重視的政策。

但她同時說，在此之後，她願意以中國全國人大常委會2014年的「8·31決定」為基礎，重啟香港政治改革。

她在回答記者問題時提出建制派常見觀點，批評英國殖民年代總督由英國指派，香港人沒有話語權，因此如今特區的制度已經很民主。

此外，葉劉淑儀還表示應當重啟國安立法，以完成香港的憲制責任。

葉劉淑儀14年前作為保安局局長推銷國安立法時曾呼籲市民「相信我」，不要懼怕國安立法，但最終在2003年「七一」遊行50萬人上街抗議後擱置，她也辭官下台。

葉劉淑儀星期四說：「我很慚愧，我過去的個人表現真的不夠好。我今天看電台（電視台）重播一些新聞，那表現我自己看見都覺得尷尬。」

但她同時向「港獨」提出挑戰。

「一個政府為國家安全立法，一定要審視當時的需要。譬如我們目前有個法律空隙的而且確要填補——就是分裂國家。」

葉劉淑儀說，「其實各位不需要那麼怕23條的」，因為香港現有法律已禁止了「叛逆」與「竊取國家機密」等行為，但缺乏禁止分裂國家條文讓北京擔憂。

圖片版權 AFP Image caption 葉劉淑儀仕途因「23條」國安立法而告終。當時她的髮型被嘲諷為「掃把頭」，而她也曾公開宣稱要捍衛自己髮型。

圖片版權 AFP Image caption 葉劉淑儀從史丹福大學畢業返港後投身選舉政治。

中共淵源

葉劉淑儀1950年8月出生於香港，祖籍廣東南海，中學就讀英國聖公會主辦，至今有110年歷史的聖士提反女子中學。

葉劉淑儀1969年考入香港大學文學院主修英國文學，1973年自資到蘇格蘭格拉斯哥大學修讀英國文學碩士，1975年返回香港後考入港英政府政務主任職系，屬典型香港高級公務員出身。

立場親民主派的《壹周刊》2002年曝光葉劉淑儀的父親為新加坡富商劉福成，二次大戰後曾協助中共領導人周恩來複刊香港《華商報》；母親為粵語片影星華彩鳳。這其後得到其本人證實。

葉劉淑儀仕途主要與地方政務有關，曾為鐘逸傑爵士下屬，後來開始涉足保安範疇，且主要與出入境事務有關，因此在「後過渡期」先後參與了推銷「居英權計劃」、英國國民（海外）護照簽發，和政權移交後推銷中國香港特區護照的工作。

葉劉淑儀1996年調任人民入境事務處處長，成為香港史上第一位女性紀律部隊首長，政權移交後過度成特區入境事務處處長，1998年出任保安局局長，翌年丈夫葉文浩病逝。

2002年，時任特首董建華實施「高官問責制」，葉劉淑儀告別公務員生涯，成為政治任命官員。此時葉劉淑儀為特區政府推進國安立法，2003年立法失敗後辭職，到美國斯坦福大學修讀碩士學位，2006年畢業回港，先後創立匯賢智庫和新民黨。

葉劉淑儀於2008年首次當選立法會直選議員，深受中產、紀律部隊選民歡迎。在剛於9月舉行的立法會換屆選舉中高票連任。

葉劉淑儀2012年也曾宣佈參選，但因未能取得足夠選委提名而棄選。她此前曾表明將謀求取得民望低落的梁振英，如今梁振英放棄連任，她所要面對的選情起了明顯變化。