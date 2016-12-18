八名中國籍船員涉嫌走私毒品在澳洲受審

圖片版權 NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption 塔斯馬尼亞州是澳洲大陸最南面的一個島嶼

澳大利亞警方星期日（12月18日）說，8名中國公民因利用一艘大型商船走私毒品出庭受審。

澳大利亞邊防警衛部隊說，他們在空中巡邏中發現這艘長50米的商船行為可疑，在商船沿澳大利亞西海岸航行過程中進行了跟蹤。

海軍人員在12月12日登船檢查，4天後把商船帶到澳大利亞南海岸外塔斯馬尼亞州的荷巴特港，逮捕了船上的10名中國籍船員。

塔斯馬尼亞州警方發言人說，10名船員中的8人由於"企圖運進商業數量的邊境控製藥物"遭到起訴，星期日在荷巴特地方法院出庭。

這位發言人說，另外兩人尚未受到起訴。

對商船的搜查仍在進行當中，有關毒品的種類和數量尚未披露。

據當地媒體報道，8名被告沒有做出有罪或無罪陳述，也沒有申請保釋，將在下個月再次出庭。