點評：南海捕獲潛航器或最高層拍板

圖片版權 AP Image caption 特朗普一系列與中國有關的推特貼子引發多方爭議

特朗普政府上任前夜，從通話蔡英文到南海潛水器，美中關係怪象重重，前景難測。美中潛航器事件是否會順利解決？特朗普上任後是否會繼續推行"推特政策"？BBC中文網就相關問題採訪了倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生教授。他首先指出，無論最終是哪一級下的命令，捕獲美國潛水器的決定很可能是北京最高層拍板決定的。

曾銳生表示，儘管很難確定當日具體命令是直接來自北京、解放軍海軍高層還是第一線指揮官，但很難想像一線指揮官會直接做出這樣重大的決定，所以他認為"決定很可能還是出自高層，但最後一刻不一定是最高層下的命令"。

"有可能是一種報復行為，但我們也不知道，因為中國政府也沒有說這樣做的目的是什麼。有一種看法說，這可能是中國試圖摸美國人的底，看他們如何處理，就可以看到以後應該與特朗普打交道"，他說。

以變制變

特朗普當選後不久便與台灣總統蔡英文通了電話，並在推特上發表爭議言論，引發各界對中美關係前景的擔憂。

曾銳生說："特朗普與蔡英文通話一方面涉及美台關係，可能也有別的考慮，即對中國說'不能認為以前的中美關係處理方式一定會繼續下去，之後如何發展還要去看、去談'。"

曾銳生認為，特朗普的言行顯示，外界唯一確定知道的事情是"他不讓你絶對理解自己的政策是什麼、他會怎樣與你打交道，所以你要去想他會如何與你打交道，然後再決定如何與他打交道"。

他認為中國此舉很可能是一種以其人之道還治其人之身的做法。他說："中國拿走美國潛航器可能也是同樣作用，就好像對美國人說'不要以為我們就聽你的話，我們也會重新考慮與你們打交道的方式'。"

捕獲潛航器

中國解放軍海軍12月15日在南中國海公海扣留了一艘美國海軍無人潛航器（UUV），隨即引發美方抗議。

美方則指稱中方故意捕獲這台被稱作"水下滑翔機"的裝置。美國候任總統特朗普甚至推特指責中國"偷盜"。

美國海軍稱，潛航器用於測量海水含鹽量和水溫，且事發時，美國海軍海洋測量船"鮑迪奇"號（USNS Bowditch）正凖備將裝置從海水中撈起。五角大樓發言人戴維斯上尉（Capt Jeff Davis）周五在記者會上說："無人潛航器當時正在南中國海水域進行合法的軍事測量"。

中國官方只是低調呼籲美國不應炒作這一話題，並表示正在通過軍方渠道與美國交涉退還潛航器細節。

外交解決可能性最大

曾銳生覺得，特朗普正式就任總統前的言論不能被視為美國政府政策的改變。

他也認為相關問題應可以通過外交渠道解決，因為從國際法角度來看，中國很難永久扣留美國潛航器，而且北京已經明確表示願還給美國，所以應可具體談妥處理細節，也應該不會把事情搞大。

"其實美中都並沒有想把事情放大的跡象。大家都不希望在特朗普上台前造成兩國關係明顯惡化。"

曾銳生還告訴ＢＢＣ中文網說，特朗普團隊對中美關係的看法與奧巴馬政府的看法不一樣是不爭的事實。

"奧巴馬上台以來一直努力改善與中國關係，對重返亞洲政策也是小心處理。特朗普團隊則認為，中美關係重要，但並非看到中國敏感點就不去碰"。

曾銳生預計，特朗普上台後美中關係會比目前緊張。特朗普政府在很多問題上可能不會讓步，中國也會對美國有更多疑慮。遇事雙方都想看對方底牌是什麼、究竟要做什麼。

他指出，美中關係是當今國際上最重要的雙邊關係，華盛頓和北京都理解情況，也都不希望出大問題。如何維護與提升國家利益才是雙方面臨的最大問題。

曾銳生總結認為，特朗普政府很可能會對對華關係有一些修改，中國也預期可能會出現這種情況，但目前還不清楚美國會走到哪一步。

"比如說現在特朗普發表的一些言論，中國還是可以選擇處理的，如果他真的要兌現選戰期間所說向中國產品徵收45%關稅的政策，會對中國經濟帶來嚴重影響，中國很難強硬對待。"