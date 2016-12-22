圖片版權 Xinhua Image caption 中國發射的是世界第三枚監測大氣碳濃度的衛星

中國官方媒體報導，中國的第一枚碳衛星在周四（12月22日）發射成功，可在太空探測全球二氧化碳濃度。

新華社報導指，周四凌晨，中國長征二號丁運載火箭在酒泉衛星發射中心將全球二氧化碳監測科學實驗衛星（簡稱"碳衛星"）發射升空，在進入穩定軌道後將令中國形成針對重點地區乃至全球大氣的二氧化碳濃度監測能力。

這是中國致力於全球合作減少氣體排放行動的最新一步。

新華社指，這一技術「可以提升我國在國際氣候變化方面的話語權」。

中國這一環境科技的最新進展，正值華北大部分地區連續多天陷於重度空氣污染狀況的時候，包括首都北京在內的多個城市PM2.5空氣污染指數在過去一周達到今年以來的最高，且接近有紀錄以來的最高級別，導致多個城市當局啟動空氣重污染紅色預警，多個機場航班停運、工廠停工以及學校停課。

美國則在較早前加入中國的行列，正式批准政府在巴黎氣候大會當中簽訂的氣候協議生效。

「溫室效應正直接威脅著全人類的生存和發展。精確監視全球二氧化碳的排放狀況已成為有效開展氣候變化研究和應對的迫切需求，」新華社報導說。

該枚620公斤重的科學實驗衛星在離地球700公里高空進入太陽同步軌道，將在太空中以高光譜與高空間分辨率二氧化碳探測儀，利用分子吸收譜線遙感探測二氧化碳濃度。

碳衛星將會每16天讀取一次全球大氣碳濃度數據，精確度將優於4ppm（百萬分比濃度）。

報導指，這枚衛星將會在未來三年為中國的政策制定者提供獨立的數據，並使中國在二氧化碳監測方面躋身世界前列。

在中國之前，只有美國和日本通過自製衛星監測全球溫室氣體數據。

「千里眼」

中國的碳衛星，將通過氣體對太陽光不同程度的吸收測量出二氧化碳濃度數據。