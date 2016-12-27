圖片版權 CNS Image caption 港澳辦原副主任周波周二被免職

中國國務院周二（12月27日）公布撤換港澳事務辦公室副主任，原副主任周波被免職，職位由宋哲、黃柳權頂上。

周波1956年出生，理應已屆退休之齡。不過，國務院未有說明具體原因，暫時未知周波被免職是否屬正常安排。

周波上周曾公眾露面。香港特首梁振英日前上京述職時，周波在大門迎接並與他握手。

港澳辦過去一年經歷不少變動。港澳辦原共有三名副主任，包括周波、王志民及馮巍。周波於2013年開始出任港澳辦副主任，在三人當中資歷最深。

中共中央紀律檢查委員會委員李秋芳今年1月底進駐港澳辦，是首次有中紀委委員加入港澳系統。當時就有輿論指，中紀委意欲打擊港澳系統的貪腐問題。

現時，李秋芳的職銜是中央紀委駐港澳辦紀檢組組長、黨組成員。周波被免職後，李秋芳排名在三名副主任之前。

今年7月，港澳辦原副主任王志民被調職，出任澳門中聯辦主任。

接替周波的宋哲及黃柳權原職分別是外交部駐港特派員公署特派員及國務院港澳辦法律司司長。

國務院的最新公布中，工業和信息化部、國土資源部、農業部、中國農業科學院、中國人民銀行、國家體育總局、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監督管理總局、國務院法制辦公室、國務院研究室、中國科學院及中國農業科學院亦有人事變動。