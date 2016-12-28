法國殺夫婦人入獄四年後獲總統完全特赦
- 2016年 12月 28日
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法國總統奧朗德在推特發文說，他完全特赦了因為殺夫而被判10年徒刑的婦人索瓦吉。
這是奧朗德第二次干預索瓦吉的案件，2016年1月底，奧朗德曾經部分特赦索瓦吉的罪名，但是法庭兩次拒絶釋放索瓦吉。
在這次的完全特赦之後，索瓦吉已經在周三（12月28日）出獄獲得自由，她的案件受到法國婦女權利團體的重視，並協助推動尋求她能及早獲釋。
現年69歲的索瓦吉因為不堪丈夫對她多年的家庭暴力而選擇在2012年9月、兒子上吊自殺的翌日舉槍射殺她的丈夫，隨後入獄。
索瓦吉的女兒從2014年便提起訴訟爭取釋放索瓦吉，她的3個女兒說，索瓦吉在49年的婚姻中一直受到丈夫馬霍特的暴力對待。
雖然婦女權利運動組織對索瓦吉獲得特赦出獄而歡欣鼓舞，但是奧朗德的特赦也引來了法律界人士的批評。
法國法官聯合會的總幹事杜瓦爾就形容奧朗德"只是在討好輿論"，並且說法庭兩次拒絶索瓦吉的假釋申請，完全是按照法律行事。