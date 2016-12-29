圖片版權 AP Image caption 12月21日，北京陷入霧霾紅色警報。一名扮成聖誕老人的停車員戴上了口罩。新一次的空氣污染預警距離上次霧霾天氣結束不到兩周。

中國北京環境監測中心周四（12月29日）發佈預警稱，依據《北京市空氣重污染應急預案》規定，北京將於2016年12月30日0時至2017年1月1日24時啟動空氣重污染橙色預警。

北京本月以來多次出現空氣嚴重污染，此前北京於12月24日發佈空氣重污染藍色預警，於12月16日至12月21日啟動空氣重污染紅色預警，於12月2日啟動橙色預警。

北京環境監測中心引用直屬中國環保部的事業單位——中國環境監測總站的預報分析稱，2016年12月30日至2017年1月5日，京津冀及周邊區域將遭遇跨年重污染過程。

預測稱，6日污染形勢才有望逐步緩解。

根據京津冀統一實行的預警分級標凖，北京藍、黃、紅色預警等級的條件分別是：

藍色預警為預測未來將出現1天重度污染

黃色為預測連續2天及以上出現重度污染

橙色為預測連續3天出現重度污染，其中1天達到嚴重污染

紅色預警為預測連續4天及以上出現重度污染，其中2天達到嚴重污染；或單日空氣質量指數（AQI）達到500時，也要啟動紅色預警

根據北京市的最新空氣污染預案，橙色預警發生時的健康防護引導措施包括中小學、幼兒園停止戶外課程和活動等。

強制性措施則包括，停止室外建築工地噴塗粉刷、護坡噴漿、建築拆除、切割、土石方等施工作業；建築垃圾、渣土、砂石運輸車輛禁止上路行駛；對納入空氣重污染橙色預警期間製造業企業停產限產名單的企業實施停產限產措施；禁止燃放煙花爆竹和露天燒烤等等。