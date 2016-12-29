中國軍方確認前武警司令王建平涉嫌犯罪

圖片版權 Xinhua News Agency Image caption 自從中國領導人習近平2013年全面展開反腐敗行動以來，王建平是中國軍警系統首位落馬的現役上將。

中國國防部確認中央軍委聯合參謀部副參謀長、武警部隊原司令員王建平因涉嫌受賄犯罪，被軍事檢察機關立案偵查。

早在今年8月，已有消息稱現年62歲的王建平"違反黨紀被捕"。他被指是已經落馬的前中央政法委書記周永康的親信，"涉周永康貪腐案"。

王建平落馬後，有消息稱其子利用他的地位"包攬武警工程"，而王本人也涉武警內部的貪腐案件。

消息稱，王建平"在成都視察期間被捕"，他的妻子和秘書等"也在同一天在北京被帶走"。

自從中國領導人習近平2013年全面展開反腐敗行動以來，王建平是中國軍警系統首位落馬的現役上將。

據中國國防部發言人楊宇軍稱，這是"根據中央部署深入推進反腐工作、依法治軍、從嚴治軍"的方針，對王建平涉嫌受賄犯罪進行偵查。

王建平1969年參軍入伍，1992年升任中國陸軍第40集團軍120師師長，1996年後約18年裏在武警先後擔任西藏總隊總隊長、參謀長、司令員等要職，2012年7月晉升武警上將。2012年在中共十七屆七中全會上，王建平遞補為中央委員，並在隨後的十八大上連任中央委員。

2014年，王建平被調離武警系統，轉任中國軍方副總參謀長。

中共十八大以來，反腐的"重災區"之一是武警系統，有中央和各地省級的十多名武警高官陸續因貪腐問題被查曝光落馬。