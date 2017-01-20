蔡英文：台灣願創造台海和平新時代

台海局勢日趨緊張之際，台灣總統蔡英文在給教宗方濟各的信中陳述台北的和平意圖。

特朗普當選新任美國總統後與蔡英文通電話，使台灣問題在國際議事日程中的位置大有提升。

特朗普還在接受福克斯新聞的採訪時表示，"一個中國"政策是可以談判的，引發北京的憤怒。

中國本月初派出包括遼寧號航母編隊和殲-15艦載在南海舉行演習，引發關注。

蔡英文辦公室周五（1月20日）公布其1月5日寫給羅馬天主教宗方濟各的信。她在信中說，維護台海和平需要善意和溝通。

蔡英文表示，基於自己政治生涯中多年台海談判經驗，她確信軍事行動不能解決問題。

她還說，台灣與大陸曾經捲入引發地區緊張和人民擔憂的零和博弈，作為對比，如今兩岸人民在和平分治下享受穩定生活和正常交流。

蔡英文強調，台灣致力於維護民主和平的現狀，但不會屈服於壓力。

她呼籲大陸執政黨與台灣執政黨放下歷史包袱、進行積極對話。

台灣與梵蒂岡在1942年正式建立外交關係。台灣稱梵蒂岡為"教廷"。

1971年中華民國被迫退出聯合國，梵蒂岡召回駐華大使葛錫迪總主教（Edward Cassidy），改為兼使，由代辦主持館務，初為公使代辦，其後改由參事級代辦駐台迄今。現任駐台代辦為高德隆蒙席（Msgr. Slađan Ćosić）。

去年12月中旬，台灣位於非洲的邦交國聖多美普林西比與台灣斷交。台灣與現存21個邦交國之間的動靜引起關注。

法國國際廣播電台（RFI）中文網曾在去年聖誕節前後報道說："根據來自各方的消息"，北京與羅馬天主教教廷的談判已經進入尾聲，並指出教廷在主教任命問題上將有所妥協。

台北當局稱，教廷"非世俗國家"，全球牧靈及福音傳播是其外交政策首要議題。

中國一直強調宗教政策自主，要求基督徒參加官方"三自愛國"教會，並由北京授意部門任命主教，成為北京與梵蒂岡建交的一大障礙。

網友留言

一切的善意和溝通 都必須建立在"兩岸同屬一中"這一共識與原則上！否則，一切免談！馬英九8年，大陸給呆灣釋放的善意不要太多啊！大陸給呆灣的讓利不要太巨大啊！結果呢！台巴子對大陸及大陸人民的抹黑、謾罵、辱罵不要太多太惡毒！大腸花學運、反服貿、火燒陸客遊車慘案、跪舔美日、當美日的走狗阻礙祖國崛起民族復興..... 還敢妄想大陸繼續給你們讓利！蔡婆子，做夢也要有分寸啊！

如今，絶大多數大陸人民明白了- 打台灣要比買台灣 划算！現大伙就倒數著梧桐開花的那天！不是不報！時候未到！會有清算的那一天！

兔子突突突綠呆蛙, 中國，內蒙古

蔡英文的做法是掾木求魚。

KC, 臺灣

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