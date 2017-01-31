中國企業時代廣場登廣告拜年

圖片版權 Huangshangmingrentang Weibo Image caption 2005年成立的國際文化傳媒中心"華商韜略"旗下的"華商名人堂"，27日在官方微博上刊登了廣告牌的照片， 形容是向特朗普的"第一聲"祝福。

農曆新年期間，多間中國企業聯合贊助紐約時代廣場的大型廣告牌，並以中英文向新任美國總統特朗普（Donald Trump）和美國人民表達節日祝福。

BBC中文網記者發現，牽頭的公司為一家聲稱能把"廣告做成重大新聞事件"的機構。

阿里巴巴主席馬雲收購的香港英文《南華早報》今天（1月31日）刊發了一篇題為"中國企業贊助廣告向美國和美國總統致以節日問候"的稿件。

南早：百華企時代廣場登廣告

2005年成立的國際文化傳媒中心"華商韜略"旗下的"華商名人堂"，27日在官方微博上刊登了廣告牌的照片， 形容是向特朗普的"第一聲"祝福，並寫上標籤"馬雲剛回來，特朗普剛上任，這些中國企業就又......"。

《南華早報》今天的報道中表示，有關聯合贊助廣告由華商韜略牽頭，這間公司重點關注中國商界，負責政府下屬的多間媒體合作，並指出去年也有類似的節日廣告。

報道稱廣告牌位處的時代廣場每年吸引4,000萬名遊客，近年中國多間企業，包括新華社，都嘗試透過時代廣場的大型廣告牌踏上世界舞台。

報道多次提及特朗普，指廣告牌位置鄰近特朗普大樓，特朗普在競選時多次批評中國是貨幣操縱國，揚言向所有中國入口產品徵收45%的關稅，同時又指出特朗普長期以來嘗試在中國打響品牌，在美國亦與中國企業有生意往來，例如中國工商銀行就是特朗普大樓最大的租戶。

報道亦提及去年中國在常設仲裁法院的南海仲裁案敗訴後，該處播放了中國宣示擁有南海主權的影片。

「可把廣告變重大新聞」

BBC中文網翻查華商韜略的網頁，稱旗下的華商名人堂有"全球最大華商史志數據庫"，提供華商及企業"深度報道" 。

圖片版權 www.hsmrt.com Image caption 華商韜略另一旗下的"華商眾籌廣告傳媒"，則聲稱能"將廣告做成重大新聞事件"，並以此"彰顯品牌精神"。

網頁中的數百名華商的資料，包括萬達集團董事長王健林、香港長和系主席李嘉誠、馬雲等等。

而華商韜略另一旗下的"華商眾籌廣告傳媒"，則聲稱能"將廣告做成重大新聞事件"，並以此"彰顯品牌精神"。

《南華早報》的報道用了一張印有"華商名人堂"在紐約時代廣場登廣告的照片，來源為"Handout" ，沒有交代出處。