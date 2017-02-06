中國建議黨政機關使用的網絡產品須經審核

圖片版權 Reuters Image caption 網信辦的建議將加強審核政府和國企等"重點機構"所使用的網絡產品。

日前，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）發佈意見稿，建議所有跟"國家安全和公共利益"有關的重要網絡產品均需先通過安全審查。

意見稿列出檢查的重點，包括該等產品和服務被非法控制、干擾和被中斷的風險，也建議考慮該產品和服務提供商會否利用使用者對它們的依賴，從而構成"不正當競爭"或損害用戶利益。

徵求意見稿也建議要求黨政機關須優先採購已經通過審查的網絡產品和服務。金融、電信、能源等重點機構也須檢查他們自己的電腦系統。

網絡安全審查委員會

另外，網信辦也建議成立一個新的網絡安全審查委員會，統一組織相關的工作和審議有關的重要政策。

網信辦發出意見稿後，中國官媒隨即為計劃「護航」，認為它將會把網絡安全提升為"國家層次"的事。

中共《環球時報》英文版引述北京郵電大學副教授謝永江，他認為委員會將著力檢查外國軟件公司有沒有在售往中國的系統內嵌入間諜程序。

謝永江也表示建議成立的網絡安全審查委員會可防止網絡產品被外國政府或其他勢力控制。

如意見稿最後獲採納成法規，這將是繼上年11月中國全國人大常委會通過《網絡安全法》後又一舉動。

但該法引起了外國企業和技術團體的擔心。他們認為，法規中要求"關鍵信息基礎設施"運營商須在中國境內儲存個人信息和重要商業數據等條文將會增加企業的負擔，損壞"中國與商業伙伴關係的基礎"。

圖片版權 CNS Image caption 中國經常強調海內外對中國互聯網的威脅。

「網絡主權」

中國當局在近年主張「網絡主權」（cyber sovereignty），在加強網絡審查之餘，也著力增強訊息管理和系統安全。

"網絡主權"一詞被廣泛解讀為中國認為自己應該對網絡劃定國界，並對每一個相關角落擁有絶對控制力。

而許多外國科技巨頭為打入中國市場，分別向中國當局提交可以協助當局審查他們的產品或網站內容的方法。

其中美國《紐約時報》在上年11月22日報道，長年在中國大陸被禁的"臉書"網站正在為適應中國的審查要求而研發特殊的軟件。

美國軟件巨頭微軟公司也在2015年與北京當局達成協議，向中國政府部門、國企等"關鍵機構"提供為他們度身訂造的視窗10系統。

此前，中國當局宣佈禁止政府機構使用同樣是微軟研究的視窗8。政府當時並無說明原因，可是官方媒體在禁令出台數天后播出報道，批評該操作系統對中國用戶的私隱構成"嚴重挑戰"。