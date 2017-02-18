圖片版權 XINHUA Image caption 中國外交部長王毅星期五（2月17日）應約與日本外相岸田文雄會面。

正在德國的中國外交部長王毅，星期五（2月17日）與日本外相岸田文雄會面時，批評日方在「重大敏感問題上採取消極舉措」。

但雙方同意就今年是中日邦交正常化45週年，改善兩國關係。

另外，王毅又評論朝鮮半島問題，指仍然有機會恢復六方會談。

王毅：日本舉措消極

王毅在德國波恩出席二十國集團外長會期間，應約與岸田文雄會面。

王毅表示，當前中日關係改善面臨機遇和挑戰，但日方「近期接連在重大敏感問題上採取消極舉措，對兩國關係改善進程造成干擾」。

他沒有加以說明「重大敏感問題」和「消極舉措」。

王毅稱，日方唯有恪守承諾，言行一致，切實防止出現損害兩國關係政治基礎的事情，才能實現中日關係的真正改善。

兩人均提及今年是中日邦交正常化45週年，認為應藉此推動改善兩關係。

據中國外交部在網站透露的內容，岸田文雄稱日方重視中方提出的重大關切，重申不支持「兩個中國」和「一中一台」，不支持「台獨」，這一立場不會改變。

日本《共同社》則指，就朝鮮試射導彈一事，兩國外長就遵守基於聯合國安理會決議的對朝制裁的重要性達成一致。

圖片版權 Getty Images Image caption 王毅星期五（2月17日）在第53屆慕尼黑安全會議上發表演講。

「復談還有機會」

王毅亦談及朝鮮半島問題，稱仍然有機會恢重啟六方會談，與朝鮮展開新一輪外交斡旋。

王毅表示，不斷看見朝鮮「核試、制裁、核試又制裁」，認為「這種負面循環不應該再繼續下去」。

「最終的結果可能是各法都無法承受的，將會是一個多輸的結果。」王毅說。

王毅呼籲有關各方，不要採取任何令局勢進一步緊張的行動。

六方會談是指由朝鮮、韓國、中國、美國、俄羅斯和日本六國，開會磋商解決朝鮮核問題。

2005年朝鮮曾同意停止核計劃以換取援助，但2008年談判破裂，朝鮮在2009年宣佈退出後，六方會談一直沒有恢復，朝鮮並於過去兩年五度核試。