香港帥哥警員鄉音拯救欲輕生巴基斯坦人

你的器材不支持播放多媒體材料 「最帥警員」范業成之舉引起香港媒體轟動。

香港警察范業成（Ifzal Zaffar）在當地以鄉音勸說營救了一名欲自殺的巴基斯坦人，受到網民的讚揚。

20歲的范業成在周日（3月12日）在香港油麻地爬上一架高吊車，用烏爾都語勸說爬到吊車頂上有輕生之意的一名巴基斯坦人，最終後者同意爬下來，被送往醫院。

范業成此舉受到同事，巴基斯坦同鄉和眾多網民的讚揚。

90後的范業成的父母早年從巴基斯坦移居香港，他和他的弟妹都是在香港出生，粵語流利。

范業成從小就希望長大後做警察。他從學校畢業後參加了香港招募非華裔人士加入警隊的"寶石計劃"。之後，他加入香港警隊不到一年。

在網民盛讚他的救人行為後，范業成用流利的粵語在媒體上表示，他在油麻地警署經常接觸不同國籍人士，其中有很多南亞人士，因此也能發揮語言特長。

香港警隊從2011年起，招募了20多名來自巴基斯坦、菲律賓、泰國、印尼、葡萄牙、韓國、尼泊爾和委內瑞拉的不同族裔人士加入警隊，增加了和香港不同族裔社區的聯繫，受到各社區的歡迎。