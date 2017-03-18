圖片版權 AFP / Getty Images Image caption 蒂勒森星期六（3月18日）抵埗後隨即與王毅會面。

美國國務卿雷克斯·蒂勒森（Rex Tillerson）周六（3月18日）由韓國轉抵中國北京，展開訪問行程，朝鮮半島局勢將會是他是次訪問行程的重點。

他與中國外交部長王毅會面，雙方就兩國領導人互訪會晤進行溝通。預計蒂勒森周日（3月19日）將與中國主席習近平﹑總理李克強會面。

總統特朗普此前在推特（Twitter）批評中國對朝鮮問題「幫忙甚少」。蒂勒森在星期五（3月17日）警告朝鮮，如果美國和韓國受威脅，或會選擇採取軍事行動。

中國或會就應對朝鮮不力的指控表達不滿，並重申反對韓國在美國協助下部署薩德導彈防禦系統。

一名美國官員對路透社表示，蒂勒森或會提出對中國的銀行及與朝鮮做生意的企業實施二次制裁。

中共黨報旗下的《環球時報》在星期六發表評論，指中國向朝鮮「放水」的說法是美方的「想當然」，如果新的外交團隊依據這種誤判制定新的對朝政策，只會有比過去20年更嚴重的錯誤，批評美韓不肯停止軍演是反映美國政策僵化，令人失望。

官方新華社的評論文章亦有回應，指美方視軍事行動作為應對朝鮮的選項之一這方式沒有新意，前總統喬治‧布什嘗試過，但失敗告終。

圖片版權 AFP / Getty Images Image caption 蒂勒森是埃克森美孚（Exxon Mobil）集團的前董事長，此前完全沒有外交經驗，他訪華前亦到訪韓國與日本。

在今次會面前，中國和美國各有舉動。

其中美國官員向路透社透露，特朗普政府正草擬一項新的大型對台軍售方案，包括先進導彈系統和反艦導彈，規模比奧巴馬政府卸任前叫停的方案大很多。路透社消息指，美國和台灣已開始洽談有關事宜。

白宮拒絶評論，預料此舉會招致中國猛烈抨擊。

另一方面，中國海南省三沙市委書記蕭傑日前表示，會繼續推進在黃岩島環境監測站前期工作，引發外界猜測。預料南海亦會是蒂勒森此行另一議題。