以色列總理訪華 兩國經貿有啥特點？

圖片版權 AFP/GETTY Image caption 內塔尼亞胡與李克強舉行會晤

中國經濟是以色列經濟的35倍，總理內塔尼亞胡希望在為期3天的訪華行程中利用這一優勢。

以色列總理內塔尼亞胡意圖將以色列經濟越過歐洲和美國，更多向亞洲傾斜。

中國官方新華社說，中國總理李克強周一（3月20日）在北京人民大會堂會見了內塔尼亞胡，雙方一致同意發展創新全面伙伴關係。

就在一周前，芯片巨頭美國英特爾公司同意以153億美元的價格收購以色列電子公司Mobileye。

內塔尼亞胡想擴大以色列高科技產業在中國的存在，同時鼓勵中國加大在以色列的投資，特別是在基礎設施和建築領域。

100餘位技術領域高管與內塔尼亞胡一道訪華，計劃會見中國商界領袖。

中以雙邊貿易在過去幾年一直徘徊在80億美元左右。在過去10年內，以色列對華出口額翻了3倍，增至2016年的33億美元，特別是在包括網絡安全，農業技術和高科技領域。

以色列經貿部數據顯示，2015年對該國的一半投資涉及至少一個中國投資者，且該國投資公司籌集的資金中有40%來自中國。

內塔尼亞胡上個月曾在新加坡表示，以色列正以非常清楚和有目的的方式轉向亞洲。他當時還訪問了澳大利亞。

印度總理莫迪還將在今年夏天訪問以色列。

儘管歐盟仍然是以色列最大的貿易伙伴，亞洲正在穩步縮小差距。同時，亞洲在政治層面對以色列的要求遠遠低於歐盟。

前以色列駐華大使馬騰（Matan Vilnai）曾表示，中國在以色列的利益幾乎全在經濟層面，中國領導人尋求向以色列的高科技取經。

中國企業正在推動以色列的大型基礎設施項目，包括特拉維夫的地鐵系統和地中海沿岸阿什杜德和海法的新港口。

今年早些時候，兩國簽署協議，送6000名中國建築工人將前往以色列打工。這個數字很可能會增至兩萬人。

前以色列駐上海總領事馬伊良（Ilan Maor）目前擔任諮詢管理公司Sheng BDO執行合伙人，他認為儘管北京在中東問題上愈加直言不諱，中國領導層只想把與以色列代表團的討論限制在經濟層面。

他說："內塔尼亞胡能夠帶來顯著改變的地方是更加開放大門，向自由貿易靠近，並明確發聲—我們想要中國投資"。

中國正與以色列就自由貿易協議展開談判，但進展如何尚不明確。

從內塔尼亞胡的角度來看，雖然中國和以色列在人口、國土、資源等方面有巨大差異，兩國卻有非常強的契合點：以色列創新，中國的重點是大規模市場和商業化。