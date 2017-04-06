習特會前夕 菲總統命令軍隊佔領南海島礁

圖片版權 EPA Image caption 4月6日停泊在馬尼拉港的菲律賓軍艦。菲律賓總統命令菲軍隊佔領南海島嶼。

菲律賓總統杜特爾特周四（4月6日）表示已經下令讓菲律賓軍隊佔領南海的無人佔領的島礁，以加強菲律賓對南海爭議島嶼的申索。

報道說，杜特爾特此舉可能將激怒北京，因為中國也是這些島嶼的申索國。

杜特爾特在視察在巴拉望島的菲律賓軍事基地時說："看起來所有人都在那裏（南海）佔領島嶼，所以我們最好也登上那些仍然空置的島嶼。"

中國的主權要求幾乎包括了資源豐富的南海所有地區，但是中國的東南亞鄰國也在南海有和中國相衝突的主權要求。中國在南海擴建了島礁修建設施，許多島礁能夠起降軍用飛機。

在90年代中期中國佔領了美濟礁後，菲律賓海軍在美濟礁附近的仁愛礁擱淺了一艘舊軍艦加強菲律賓的主權立場，自那以後，菲律賓軍人一直駐扎在那條舊軍艦上。

圖片版權 AFP Image caption 4月6日中國最高領導人習近平去美國同特朗普舉行會談，在棕櫚灘國際機場許多支持者等待習近平到來。

改變立場？

之前杜特爾特一直謀求同中國改善關係，他改變了前任總統阿基諾三世在南海問題上與中國的對立立場，盡量避免在南海同中國發生衝突，以換取中國對菲律賓發展的支持和投資。

因此杜特爾特周四的言論令國際社會感到意外。他說"是修建設施並升起國旗的時候了"，"我已經命令部隊佔領所有島嶼。"

"至少先讓我們佔領屬於我們的島嶼，而且強調那是我們的（島嶼）"，杜特爾特還說，菲律賓對南沙群島的"9個或10個"島礁擁有主權。

菲律賓國防部後來說，九個島礁"已經被菲律賓控制"，由海軍陸戰隊佔領，包括中業島，菲律賓軍隊在該島上修建了飛機跑道。

美國總統特朗普到目前為止在南海問題上對中國採取強硬立場，堅持美國要維護南海的國際利益。今天特朗普將同來訪的習近平舉行峰會，討論雙方關注的一系列議題，其中可能就包括南海問題。