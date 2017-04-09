四川學生「墮樓」案：政府誠信再惹質疑

圖片版權 Getty Images Image caption 趙鑫一案發生後，有報道指瀘縣市民與警方爆發衝突。（資料圖片）

中國四川省瀘縣警方通報太伏中學初中生趙鑫死亡的消息後，民間質疑未能平息，有關議論延燒至本周末仍在繼續。

先是當地市民因不滿官方解釋而發動遊行的照片傳到網絡，引發激烈討論。後來官方媒體也發文質問當地政府：「拿出澄清謠言的事實要多久？」

新華社4月6日發文稱，他們的記者事發後曾嘗試到當地採訪，但當地官員阻撓。文章指記者的車子被攔下，他們被迫步行數公里才抵達市中心。之後他們嘗試採訪趙鑫的家人，卻被尾隨的鎮村官員干擾，文章指那些官員迫使趙鑫的家人不敢說真話。

文章不久後被刪除，但其他官方媒體相繼發文，質疑官方處理事件的方法。

中共《人民日報海外版》旗下的微信公眾帳號「俠客島」則批評瀘縣當局的善後工作似乎集中在懲治謠言為目標，沒有公布事實細節。文章認為：「真話不說，謠言登場；大道不暢，小道必猖。」

《錢江晚報》亦認為，當局應對事件失策，令自己在這次風波中陷於被動。

發生了甚麼事？

事件的主角趙鑫在4月1日被發現倒臥在學校宿舍樓外，其後證實死亡。官方之後指他是由高處墮下致死，排除他殺的可能性；當地宣傳部聲稱，死者身上傷勢符合墮樓的特徵。

但是網絡卻迅速傳來消息，指有五名校霸向趙鑫索取過萬元人民幣的保護費。他沒錢，校霸就將他活活打死，並拋屍下樓，製造跳樓假像。

趙母遊女士亦稱，兒子上月曾在網上留言，內容為「生氣」。她認為這條訊息跟兒子的死有關。她到學校控訴，事件後來演變成警民衝突。

圖片版權 Xinhua Image caption 新華社的文章後來被刪除。

消息傳出初期，中國當局按一貫做法將網絡上絶大部份有關趙鑫死亡的訊息刪除，但隨著事件發展，審查部門似乎有所放鬆。

記錄新浪審查內容的「自由微博」和香港大學微博視野（HKU weiboSCOPE）均顯示，新華社發文的同一天之後再沒有相關訊息被刪除。

其中，瀘縣公安局的官方微博的公告引來許多留言，要求當局必須清楚交代事件真相，並指「一天不公布有說服力的結果，謠言就一天不會停止」。

另外也有一名自稱為警員的網民，聲稱他的同袍抓捕兩名偷車嫌疑人時，發現他們利用手機轉發了瀘縣事件的「謠言文章」，繼而表示這讓他「了解網絡噴子的人群構成」。

這條訊息迅速惹來批評。中國商務部國際經貿研究院研究員梅新育也在他的個人微博慨嘆：「無語」。

那官方闢謠了嗎？

圖片版權 SINA WEIBO / @SCGONGAN Image caption 趙鑫一案發生多日後，官方向公眾解釋環繞趙鑫一案眾多訊息的真偽。

事件發展至今，官方似乎開始著力闢謠。

人民日報社旗下《環球時報》在官方社交媒體平台發文，詳細列出該報一名記者到當地採訪收集到的事發經過，包括趙鑫被發現死亡前數小時做了些甚麼。

文章也不點名回擊新華社的指控，指事發後大量市民聚集在太伏中學門外，故此當局在鎮外唯一的公路設置檢查站，禁止縣外車進入，以免加劇交通堵塞。

但文章沒有提及當地官員有否如新華社記者聲稱阻撓他們採訪。

四川公安局在官方微博在4月7日也發文，詳列他們的調查過程，也列出網絡上許多聲稱與趙鑫一案有關的視頻──包括警察毆打聚集的市民、趙鑫被欺凌等──其實與本案無關。

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